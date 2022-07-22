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Гендиректор Volkswagen покинет свой пост

Ведомости

Генеральный директор немецкого автопроизводителя Volkswagen Герберт Дисс, занимавший эту должность с 2018 г., покинет свой пост 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг него, сказано в сообщении компании. 

Его место займет Оливер Блуме, который до сих пор был главой подразделения спортивных автомобилей Porsche, входящего в состоящую из 12 брендов группу Volkswagen. Отмечается, что с 1 сентября он будет совмещать две должности. 

Дисс занимал руководящие посты в автоконцерне Volkswagen с 2015 г. Изначально он возглавлял подразделение основного бренда Volkswagen Passenger Cars, а затем, в 2018 г., занял пост гендиректора всей компании.

Дисс неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, как только он вступил в должность в 2015 г., в дизельных автомобилях Volkswagen обнаружили программное обеспечение, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Тогда Дисс, находясь на должности исполнительного директора, извинялся и обещал вернуть доверие клиентов. 

В 2019 г. прокуратура обвинила руководство Volkswagen, в том числе Дисса, в манипулировании рынком. По версии ведомства, компания не проинформировала вовремя инвесторов о том, что скрывает высокие выбросы вредных веществ дизельными двигателями концерна. Если бы инвесторы были уведомлены об этом заранее, они смогли бы продать бумаги до резкого падения (на фоне этого скандала акции упали на 37%). В том же году ему пришлось извиняться перед сотрудниками за то, что во время одного из заседаний он по ошибке использовал нацистский лозунг, слова которого встречали тех, кого свозили в Освенцим. 

В 2021 г. он был на грани увольнения, когда предложил сократить штат на 30 000 сотрудников, если компания не ускорит переход на электромобили, однако позднее сообщили, что контракт с ним продлен до 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных