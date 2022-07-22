Гендиректор Volkswagen покинет свой пост
Генеральный директор немецкого автопроизводителя Volkswagen Герберт Дисс, занимавший эту должность с 2018 г., покинет свой пост 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг него, сказано в сообщении компании.
Его место займет Оливер Блуме, который до сих пор был главой подразделения спортивных автомобилей Porsche, входящего в состоящую из 12 брендов группу Volkswagen. Отмечается, что с 1 сентября он будет совмещать две должности.
Дисс занимал руководящие посты в автоконцерне Volkswagen с 2015 г. Изначально он возглавлял подразделение основного бренда Volkswagen Passenger Cars, а затем, в 2018 г., занял пост гендиректора всей компании.
Дисс неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, как только он вступил в должность в 2015 г., в дизельных автомобилях Volkswagen обнаружили программное обеспечение, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Тогда Дисс, находясь на должности исполнительного директора, извинялся и обещал вернуть доверие клиентов.
В 2019 г. прокуратура обвинила руководство Volkswagen, в том числе Дисса, в манипулировании рынком. По версии ведомства, компания не проинформировала вовремя инвесторов о том, что скрывает высокие выбросы вредных веществ дизельными двигателями концерна. Если бы инвесторы были уведомлены об этом заранее, они смогли бы продать бумаги до резкого падения (на фоне этого скандала акции упали на 37%). В том же году ему пришлось извиняться перед сотрудниками за то, что во время одного из заседаний он по ошибке использовал нацистский лозунг, слова которого встречали тех, кого свозили в Освенцим.
В 2021 г. он был на грани увольнения, когда предложил сократить штат на 30 000 сотрудников, если компания не ускорит переход на электромобили, однако позднее сообщили, что контракт с ним продлен до 2025 г.
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