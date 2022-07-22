Гендиректор Volkswagen покинет свой пост

В 2019 г. прокуратура обвинила руководство Volkswagen, в том числе Дисса, в манипулировании рынком. По версии ведомства, компания не проинформировала вовремя инвесторов о том, что скрывает высокие выбросы вредных веществ дизельными двигателями концерна. Если бы инвесторы были уведомлены об этом заранее, они смогли бы продать бумаги до резкого падения (на фоне этого скандала акции упали на 37%). В том же году ему пришлось извиняться перед сотрудниками за то, что во время одного из заседаний он по ошибке использовал нацистский лозунг, слова которого встречали тех, кого свозили в Освенцим.