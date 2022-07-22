Газета
Авто

В России с апреля стало на 101 автосалон меньше

На замену им пришли в основном китайские марки
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

На середину июля в России осталось 3102 дилерских контракта, что на 101 меньше по сравнению с апрелем этого года, следует из результатов мониторинга аналитического агентства «Автостат». По данным агентства, во II квартале было расторгнуто 160 дилерских контрактов и заключено 59 новых. В начале года в стране насчитывалось 3220 дилерских контрактов.

Дилерский контракт заключается на конкретную марку транспортного средства. Таким образом, снижение количества контрактов не говорит об уменьшении количества автодилерских холдингов, но влияет на количество автосалонов у этих холдингов. 

Почти все новые контракты были заключены с китайскими марками. Лидером в этом плане стал суббренд концерна Chery – Exeed, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше. У FAW дилерская сеть, по данным «Автостата», выросла на девять автоцентров, у Chery – на семь, у Geely – на пять. По два новых дилера появилось у Haval и JAC. 

Основой для «Москвича» с 2024 года станет платформа электромобиля «Кама»

Но первые электрические «Москвичи» будут, видимо, китайскими

Количество дилерских контрактов снизилось в основном у европейских и американских марок. Согласно мониторингу «Автостата», на два салона меньше стало у Opel и Volvo, на три – у Mini, на пять – у Cadillac. Французские Renault и Peugeot потеряли шесть и семь официальных автосалонов соответственно, Jaguar Land Rover – 11, Chevrolet (продавали бюджетные автомобили производства UzAuto) – сразу 35. Дилерская сеть российских и корейских марок осталась за отчетный период без изменений. 

Российские дилеры действительно стали активнее заключать контракты с китайскими автомобильными брендами. Например, «Авилон» в мае – июле начал сотрудничество сразу с шестью марками из КНР – Chery и ее суббрендом Exeed, FAW, Changan, Geely и Haval. До этого в портфеле компании китайских брендов не было вообще.

«Все они вызывают повышенный интерес у покупателей, особенно на фоне дефицита автомобилей других брендов, и их продажи постоянно растут. К примеру, в первый месяц работы с Exeed мы реализовали 10 автомобилей, а уже в июне количество сделок выросло втрое», – сказал «Ведомостям» директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. 

Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и по остальным китайским брендам, которые постепенно завоевывают доверие россиян благодаря своему качеству и комплектациям. Делать какие-то прогнозы пока что преждевременно, считает Каменский. Но если ситуация с поставками автомобилей американских и европейских марок кардинальным образом не изменится, китайские автомобили будут и дальше увеличивать долю продаж, полагает он. 

«АвтоВАЗ» возобновит производство внедорожника Niva Legend

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов говорит, что количество автосалонов в России продолжит сокращаться по мере снижения остатков автомобилей на складах у дилеров. 

«Автостат» в июле пересмотрел прогноз рынка в худшую сторону, говорил ранее Удалов «Ведомостям». В апреле агентство ожидало, что продажи легковых машин по итогам года снизятся на 35–70% до 980 000–470 000 автомобилей. Базовый сценарий предполагал снижение наполовину до 750 000 единиц. Теперь базовый прогноз – 600 000 автомобилей (-60%). В оптимистичном варианте рынок снизится на 54% до 690 000, в пессимистичном – на 67% до 505 000 единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за полгода продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 57,5% до 370 228 штук. В июне была продана 27 761 машина (-82%).

Сокращение дилерской сети неизбежно при условиях, когда автозаводы не работают, а импорт ограничен из-за санкций, отмечает представитель ассоциации «Российские автодилеры». «Сейчас у автобизнеса задача сохранить коллективы и выжить. Не всем удастся. До трети дилеров могут покинуть рынок при худшем раскладе», – пессимистичен он.

Прогноз «Рольфа», который гендиректор компании Светлана Виноградова давала в интервью «Ведомостям» в июне, еще пессимистичнее. Он предполагает снижение количества автосалонов в России вдвое к концу года. 

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных