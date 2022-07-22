В России с апреля стало на 101 автосалон меньше

Почти все новые контракты были заключены с китайскими марками. Лидером в этом плане стал суббренд концерна Chery – Exeed, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше. У FAW дилерская сеть, по данным «Автостата», выросла на девять автоцентров, у Chery – на семь, у Geely – на пять. По два новых дилера появилось у Haval и JAC.