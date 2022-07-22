В России с апреля стало на 101 автосалон меньше

В России с апреля стало на 101 автосалон меньшеНа замену им пришли в основном китайские марки
На середину июля в России осталось 3102 дилерских контракта, что на 101 меньше по сравнению с апрелем этого года, следует из результатов мониторинга аналитического агентства «Автостат». По данным агентства, во II квартале было расторгнуто 160 дилерских контрактов и заключено 59 новых. В начале года в стране насчитывалось 3220 дилерских контрактов.
Дилерский контракт заключается на конкретную марку транспортного средства. Таким образом, снижение количества контрактов не говорит об уменьшении количества автодилерских холдингов, но влияет на количество автосалонов у этих холдингов.
Почти все новые контракты были заключены с китайскими марками. Лидером в этом плане стал суббренд концерна Chery – Exeed, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше. У FAW дилерская сеть, по данным «Автостата», выросла на девять автоцентров, у Chery – на семь, у Geely – на пять. По два новых дилера появилось у Haval и JAC.
Количество дилерских контрактов снизилось в основном у европейских и американских марок. Согласно мониторингу «Автостата», на два салона меньше стало у Opel и Volvo, на три – у Mini, на пять – у Cadillac. Французские Renault и Peugeot потеряли шесть и семь официальных автосалонов соответственно, Jaguar Land Rover – 11, Chevrolet (продавали бюджетные автомобили производства UzAuto) – сразу 35. Дилерская сеть российских и корейских марок осталась за отчетный период без изменений.
Российские дилеры действительно стали активнее заключать контракты с китайскими автомобильными брендами. Например, «Авилон» в мае – июле начал сотрудничество сразу с шестью марками из КНР – Chery и ее суббрендом Exeed, FAW, Changan, Geely и Haval. До этого в портфеле компании китайских брендов не было вообще.
«Все они вызывают повышенный интерес у покупателей, особенно на фоне дефицита автомобилей других брендов, и их продажи постоянно растут. К примеру, в первый месяц работы с Exeed мы реализовали 10 автомобилей, а уже в июне количество сделок выросло втрое», – сказал «Ведомостям» директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.
Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и по остальным китайским брендам, которые постепенно завоевывают доверие россиян благодаря своему качеству и комплектациям. Делать какие-то прогнозы пока что преждевременно, считает Каменский. Но если ситуация с поставками автомобилей американских и европейских марок кардинальным образом не изменится, китайские автомобили будут и дальше увеличивать долю продаж, полагает он.
Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов говорит, что количество автосалонов в России продолжит сокращаться по мере снижения остатков автомобилей на складах у дилеров.
«Автостат» в июле пересмотрел прогноз рынка в худшую сторону, говорил ранее Удалов «Ведомостям». В апреле агентство ожидало, что продажи легковых машин по итогам года снизятся на 35–70% до 980 000–470 000 автомобилей. Базовый сценарий предполагал снижение наполовину до 750 000 единиц. Теперь базовый прогноз – 600 000 автомобилей (-60%). В оптимистичном варианте рынок снизится на 54% до 690 000, в пессимистичном – на 67% до 505 000 единиц.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за полгода продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 57,5% до 370 228 штук. В июне была продана 27 761 машина (-82%).
Сокращение дилерской сети неизбежно при условиях, когда автозаводы не работают, а импорт ограничен из-за санкций, отмечает представитель ассоциации «Российские автодилеры». «Сейчас у автобизнеса задача сохранить коллективы и выжить. Не всем удастся. До трети дилеров могут покинуть рынок при худшем раскладе», – пессимистичен он.
Прогноз «Рольфа», который гендиректор компании Светлана Виноградова давала в интервью «Ведомостям» в июне, еще пессимистичнее. Он предполагает снижение количества автосалонов в России вдвое к концу года.