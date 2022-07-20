Основой для «Москвича» с 2024 года станет платформа электромобиля «Кама»Но первые электрические «Москвичи» будут, видимо, китайскими
В качестве платформы для электромобилей «Москвич», которые планируется выпускать на бывшем заводе Renault в Москве (теперь завод «Москвич»), рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами московского проекта.
По словам одного из собеседников, электромобили на этой платформе начнут выпускать на заводе «Москвич» по полному циклу (сварка – окраска – сборка) в 2024 г. Окончательного решения на этот счет пока нет, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минпромторгу.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам