Основой для «Москвича» с 2024 года станет платформа электромобиля «Кама»

По словам одного из собеседников, электромобили на этой платформе начнут выпускать на заводе «Москвич» по полному циклу (сварка – окраска – сборка) в 2024 г. Окончательного решения на этот счет пока нет, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минпромторгу.