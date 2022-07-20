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Основой для «Москвича» с 2024 года станет платформа электромобиля «Кама»

Но первые электрические «Москвичи» будут, видимо, китайскими
Денис Ильюшенков
Первые электромобили «Москвич» должен выпустить уже в этом году / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В качестве платформы для электромобилей «Москвич», которые планируется выпускать на бывшем заводе Renault в Москве (теперь завод «Москвич»), рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами московского проекта.

По словам одного из собеседников, электромобили на этой платформе начнут выпускать на заводе «Москвич» по полному циклу (сварка – окраска – сборка) в 2024 г. Окончательного решения на этот счет пока нет, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минпромторгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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