Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили«Камаз» может договориться о локализации компактного электрокара JAC
«Камаз» локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами компании. Начать производство планируется не позднее IV квартала 2022 г. с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили
По словам одного из собеседников, «Камаз» ведет переговоры со своим нынешним партнером, автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно, говорит он. Принципиальное решение по модели для производства пока не принято, подчеркивают источники «Ведомостей».
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