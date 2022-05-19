Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили

По словам одного из собеседников, «Камаз» ведет переговоры со своим нынешним партнером, автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно, говорит он. Принципиальное решение по модели для производства пока не принято, подчеркивают источники «Ведомостей».