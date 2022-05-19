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Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили

«Камаз» может договориться о локализации компактного электрокара JAC
Денис Ильюшенков
Вместо моделей Renault в Москве могут начать собирать китайские электромобили / Reuters

«Камаз» локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами компании. Начать производство планируется не позднее IV квартала 2022 г. с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили

По словам одного из собеседников, «Камаз» ведет переговоры со своим нынешним партнером, автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно, говорит он. Принципиальное решение по модели для производства пока не принято, подчеркивают источники «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных