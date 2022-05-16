Renault Duster достанется «АвтоВАЗу»

«АвтоВАЗ» после ухода из России своего основного акционера – французской Renault – сможет выпускать кроссовер Renault Duster под брендом Lada. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Минпромторге РФ. По словам одного из них, речь идет о выпуске кроссовера второго поколения. Он выпускался на заводе Renault в Москве, который сейчас переходит в собственность властей города, с 2021 г. у «АвтоВАЗа» есть лицензия на производство этой модели, знает собеседник. Наименование модели под брендом Lada ему неизвестно.