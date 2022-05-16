Renault Duster достанется «АвтоВАЗу»Российский автоконцерн сможет производить кроссовер под брендом Lada
«АвтоВАЗ» после ухода из России своего основного акционера – французской Renault – сможет выпускать кроссовер Renault Duster под брендом Lada. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Минпромторге РФ. По словам одного из них, речь идет о выпуске кроссовера второго поколения. Он выпускался на заводе Renault в Москве, который сейчас переходит в собственность властей города, с 2021 г. у «АвтоВАЗа» есть лицензия на производство этой модели, знает собеседник. Наименование модели под брендом Lada ему неизвестно.
«Ведомости» отправили запросы в Минпромторг, Renault и «АвтоВАЗ».
Второе поколение Renault Duster дебютировало в Европе еще в 2017 г. под брендом входящей в группу Renault румынской Dacia. До России оно добралось лишь спустя четыре года, в 2021 г. Для Duster была предложена самая широкая из доступных линейка двигателей, включавшая как бензиновые атмосферные, так и дизельный мотор, а также новый турбированный агрегат объемом 1,33 л и мощностью 150 л. с., разработанный совместно с Daimler.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов не исключил, что «АвтоВАЗ», выпуская кроссовер под брендом Lada, может дать модели название Niva, поскольку в планах компании до спецоперации было обновление этой машины. Но, учитывая текущие сложности с логистикой, непонятно, каким образом будет организована поставка компонентов на кроссовер из-за рубежа, рассуждает эксперт.
Duster пользовался спросом в России: по данным Ассоциации европейского бизнеса, он занял девятую строчку в топ-25 самых популярных новых легковых и легких коммерческих машин по итогам 2021 г. Всего за год был продан 41 471 экземпляр – почти на четверть больше, чем в 2020 г.
Кроме Renault Duster завод «Рено Россия» выпускал кроссоверы Arkana и Kaptur, а также Nissan Terrano, аналогичный модели Duster предыдущего поколения. Перенос производства других моделей с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным, сказал один из собеседников «Ведомостей». На «АвтоВАЗе» в Тольятти до последнего времени наряду с машинами Lada выпускали также и легковые Renault Logan и Sandero.
16 мая Минпромторг сообщил о подписании соглашения по передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. В частности, договоренности предусматривают передачу 100% акций завода «Рено Россия» Москве и 67,69% акций «АвтоВАЗа» – подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Оставшийся пакет «АвтоВАЗа» сохранит за собой «Ростех». Обе сделки получили одобрение ФАС.
В рамках сделки с пакетом в «АвтоВАЗе» предусмотрен опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне. Он может быть реализован в течение следующих шести лет, сообщал Минпромторг. Сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке теперь будет осуществлять «АвтоВАЗ».
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе Renault в Москве будет в перспективе организовано производство электромобилей под историческим брендом «Москвич». Одноименный автомобиль выпускался автозаводом им. Ленинского Комсомола (АЗЛК) до 2002 г. на площадях, частично занимаемых «Рено Россия» на Волгоградском проспекте. Партнером проекта возрожденного «Москвича» станет «Камаз».