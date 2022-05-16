Газета
Бизнес

Российские активы Renault перешли в собственность государства

Ведомости

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность: доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Обе сделки получили одобрение ФАС России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность России в лице ФГУП «НАМИ» (подведомственен Минпроморгу. — Прим. «Ведомостей»). Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит «Ростех», говорится в сообщении ведомства.

В министерстве пояснили, что уже состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault государству и правительству Москвы. Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.

Московский завод «Рено Россия» могут отдать под производство электромобилей

Возможные параметры окупаемости такого проекта пока непонятны

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах «АвтоВАЗа». Также «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Ранее «Ведомости» узнали, что после того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.

Впервые о том, что «Рено Россия» будет передан властям Москвы, 28 апреля заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, Renault делает это из-за дефицита средств на поддержание работоспособности своих подразделений в России.

Ранее по теме: Продажи новых автомобилей в России за апрель упали на более чем 78%

Новость дополняется

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных