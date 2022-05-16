Российские активы Renault перешли в собственность государства
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность: доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Обе сделки получили одобрение ФАС России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность России в лице ФГУП «НАМИ» (подведомственен Минпроморгу. — Прим. «Ведомостей»). Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит «Ростех», говорится в сообщении ведомства.
В министерстве пояснили, что уже состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault государству и правительству Москвы. Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.
В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах «АвтоВАЗа». Также «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.
Ранее «Ведомости» узнали, что после того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.
Впервые о том, что «Рено Россия» будет передан властям Москвы, 28 апреля заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, Renault делает это из-за дефицита средств на поддержание работоспособности своих подразделений в России.