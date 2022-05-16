Российские активы Renault перешли в собственность государства

В министерстве пояснили, что уже состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault государству и правительству Москвы. Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.