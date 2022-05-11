Продажи новых автомобилей в России за апрель упали на более чем 78%

В отличие от спада продаж в апреле 2020 г., рынок не сможет быстро выйти из этого пике, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Тогда уже в мае темп отрицательной динамики снизился — падение рынка составило 52%, в июне — 15%. В этом году в ближайшие месяц-два ситуация не изменится, уверен Бургазлиев. Автозаводы в основном до сих пор простаивают из-за проблем с логистикой компонентов, которая с февраля подорожала до трех раз, отмечает эксперт. Даже те марки, у кого остались машины в наличии, не всегда могут продать их из-за резко снизившегося интереса покупателей, добавляет Бургазлиев.