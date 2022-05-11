Продажи новых автомобилей в России за апрель упали на более чем 78%Но, в отличие от ковидного спада продаж, быстро выйти из пике не получится
Продажи новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей в России в апреле 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 78,5%, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. За месяц в России продали только 32 706 новых автомобилей, хотя годом ранее объем продаж составлял 151 964.
Это худший месячный результат продаж за всю историю наблюдений ассоциации. До этого наиболее серьезное сокращение рынка произошло два года назад, в апреле 2020 г. Тогда по всей стране был объявлен режим нерабочего времени из-за распространения коронавируса и автосалоны были закрыты. Продажи рухнули на 72% до 38 922 автомобилей.
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле этого года сократились в соответствии со среднерыночным показателем — на 78% до 8506 автомобилей. Традиционные лидеры рынка Lada Granta и Lada Vesta растеряли более трех четвертей своих продаж, но все равно остались на первых позициях в апреле, следует из статистики.
«АвтоВАЗ» с 4 по 24 апреля был вынужден уйти во внеплановый корпоративный отпуск из-за дефицита автокомпонентов и неопределенности формата взаимодействия с основным акционером — французской Renault. Источники «Ведомостей» говорили, что Renault может продать свои 68% Волжского автозавода ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. Позднее глава ведомства Денис Мантуров подтвердил рассмотрение такого сценария. Он добавил, что сделка, вероятно, будет безденежной, но будет предусматривать возможность обратного выкупа французами своего пакета после того, как геополитическая обстановка станет спокойнее.
Среди остальных лидеров продаж в апреле отличилась Toyota, продав 786 машин — почти в 11 раз меньше, чем в апреле прошлого года. Схожее с этим (в девять раз) падение наблюдается у Volkswagen, который смог реализовать лишь 1104 авто в прошлом месяце. Из 51 марки, представленной в апрельском отчете, только Cheryexeed (суббренд китайской Chery) и Isuzu смогли улучшить свои прошлогодние показатели, да и те с крайне невысокой базы в 200 и 67 машин соответственно.
За январь – апрель 2022 г. продажи новых легковых машин и LCV уменьшились на 43% до 293 846 единиц. Таким образом, темп отрицательной динамики за первые четыре месяца уже приблизился к базовому сценарию годового прогноза «Автостата», который аналитическое агентство представило в начале апреля. В базовом варианте этот прогноз предполагал снижение рынка легковушек вполовину (или на 750 000 машин) к показателям 2021 г. Негативный сценарий предполагал сокращение продаж на 70% до 470 000 штук. Реализация того или иного сценария зависит от того, как быстро автозаводы в России смогут возобновить сборку, подчеркивали аналитики.
Согласно расчетам «Ведомостей», на вторую половину апреля менее четверти мощностей автопрома в России, работавших в 2021 г., продолжали выпуск легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. Сборку не останавливали группа ГАЗ, УАЗ, СП «Мазда Соллерс» на Дальнем Востоке, калининградский «Автотор», Isuzu, а также китайский Haval в Тульской области. При этом УАЗ на майские праздники ушел в корпоративный отпуск и возобновит сборку только 16 мая, сообщала компания.
В отличие от спада продаж в апреле 2020 г., рынок не сможет быстро выйти из этого пике, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Тогда уже в мае темп отрицательной динамики снизился — падение рынка составило 52%, в июне — 15%. В этом году в ближайшие месяц-два ситуация не изменится, уверен Бургазлиев. Автозаводы в основном до сих пор простаивают из-за проблем с логистикой компонентов, которая с февраля подорожала до трех раз, отмечает эксперт. Даже те марки, у кого остались машины в наличии, не всегда могут продать их из-за резко снизившегося интереса покупателей, добавляет Бургазлиев.