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Калининградский «Автотор» выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды

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Калининградский автозавод «Автотор» выделил своим сотрудникам участки земли по 10 соток под огороды в качестве дополнительной социальной поддержки людей, говорится на сайте компании.

«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток)», — говорится в сообщении. Компания выделила под огороды два собственных земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

В пресс-службе рассказали, что компания составила список желающих получить участки земли и уже распределила 168 наделов в районе Холмогоровки, а во второй половине мая будут распределены участки в районе Люблино. В компании добавили, что земля под огороды уже вспахана и проборонована, многие сотрудники уже начали осваивать землю. «Автотор» также организовал продажу семенного картофеля российского производства, чтобы обеспечить будущий урожай.

27 апреля «Автотор» сообщил о том, что отправит сотрудников в оплачиваемый корпоративный отпуск в период с с 1 по 22 мая. По словам министра торговли и промышленности Дениса Мантурова, производство на заводе в Калининграде сократилось, но оно сохраняется. «Автотор» собирает автомобили BMW, Genesis, Hyundai и Kia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных