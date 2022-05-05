Калининградский «Автотор» выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды
«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток)», — говорится в сообщении. Компания выделила под огороды два собственных земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино.
В пресс-службе рассказали, что компания составила список желающих получить участки земли и уже распределила 168 наделов в районе Холмогоровки, а во второй половине мая будут распределены участки в районе Люблино. В компании добавили, что земля под огороды уже вспахана и проборонована, многие сотрудники уже начали осваивать землю. «Автотор» также организовал продажу семенного картофеля российского производства, чтобы обеспечить будущий урожай.
27 апреля «Автотор» сообщил о том, что отправит сотрудников в оплачиваемый корпоративный отпуск в период с с 1 по 22 мая. По словам министра торговли и промышленности Дениса Мантурова, производство на заводе в Калининграде сократилось, но оно сохраняется. «Автотор» собирает автомобили BMW, Genesis, Hyundai и Kia.