Калининградский «Автотор» выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды

В пресс-службе рассказали, что компания составила список желающих получить участки земли и уже распределила 168 наделов в районе Холмогоровки, а во второй половине мая будут распределены участки в районе Люблино. В компании добавили, что земля под огороды уже вспахана и проборонована, многие сотрудники уже начали осваивать землю. «Автотор» также организовал продажу семенного картофеля российского производства, чтобы обеспечить будущий урожай.