Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России
По словам Мантурова, на «Автоторе», который собирает Kia и Hyundai в Калининграде, производство сократилось, но сохраняется, также «какой-то объем» нарабатывает Hyundai в Санкт-Петербурге. Другие компании должны принять решение о деятельности в России. «Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю», – сказал Мантуров.
Министр добавил, что Россия не претендует на чужую собственность, но считает нормальной практикой передачу в управление местному бизнесу активов иностранных компаний, которые приняли решение о приостановке деятельности. «Мы не претендуем на чужую собственность, нам она не нужна, но держать трудовые коллективы в таком состоянии, когда им просто платится зарплата, нельзя. Мы не хотим, чтобы терялась квалификация», – отметил он.
«Цивилизованным» вариантом Мантуров назвал пример Daimler, который передал свое грузовое подразделение в управление менеджменту «Камаза».
О приостановке поставок автомобилей в Россию и производства с начала спецоперации на Украине сообщили несколько крупных автоконцернов, в частности Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и другие.