Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России

По словам Мантурова, на «Автоторе», который собирает Kia и Hyundai в Калининграде, производство сократилось, но сохраняется, также «какой-то объем» нарабатывает Hyundai в Санкт-Петербурге. Другие компании должны принять решение о деятельности в России. «Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю», – сказал Мантуров.