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Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России

Ведомости

Производители из Китая и Кореи Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России, сообщил ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. С остальными компаниями решение о продолжении деятельности должно быть принято максимум до конца мая, добавил он.

По словам Мантурова, на «Автоторе», который собирает Kia и Hyundai в Калининграде, производство сократилось, но сохраняется, также «какой-то объем» нарабатывает Hyundai в Санкт-Петербурге. Другие компании должны принять решение о деятельности в России. «Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю», – сказал Мантуров.

Министр добавил, что Россия не претендует на чужую собственность, но считает нормальной практикой передачу в управление местному бизнесу активов иностранных компаний, которые приняли решение о приостановке деятельности. «Мы не претендуем на чужую собственность, нам она не нужна, но держать трудовые коллективы в таком состоянии, когда им просто платится зарплата, нельзя. Мы не хотим, чтобы терялась квалификация», – отметил он.

«Цивилизованным» вариантом Мантуров назвал пример Daimler, который передал свое грузовое подразделение в управление менеджменту «Камаза».

О приостановке поставок автомобилей в Россию и производства с начала спецоперации на Украине сообщили несколько крупных автоконцернов, в частности Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и другие.

27 апреля «Автотор» сообщил о том, что отправит сотрудников в оплачиваемый корпоративный отпуск в период с  с 1 по 22 мая. По данным Росстата, в I квартале 2022 г. производство легковых автомобилей в России сократилось на 33,2% к I кварталу 2021 г., объем выпуска составил 244 019 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных