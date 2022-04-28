«Автотор» отправит сотрудников в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая

1 марта BMW Group сообщила о приостановке поставок на российский рынок и локального производства автомобилей из-за геополитической ситуации. По подсчетам «Ведомостей», к 3 марта в России продолжали работать лишь 55% мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей из тех, что были загружены в 2021 г. Тогда исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечал, что простои будут происходить в зависимости от продолжительности спецоперации на Украине и понимания того, как дальше будет строиться взаимодействие с западными партнерами. По его словам, скорее всего, рынок придет к тому, что местное производство приостановится полностью по разным причинам – санкции, логистика, отсутствие компонентов.