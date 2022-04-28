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«Автотор» отправит сотрудников в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая

Ведомости

Занимающаяся сборкой автомобилей марок BMW, Kia и Hyundai компания «Автотор» отправит сотрудников в оплачиваемый корпоративный отпуск в период с  с 1 по 22 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Продолжат свою работу подразделения, отвечающие за жизнеобеспечение производства и за строительство новых мощностей по специнвестконтракту. Будут работать и сотрудники конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, задействованных на проекте по созданию производства электромобилей в Калининграде.

1 марта BMW Group сообщила о приостановке поставок на российский рынок и локального производства автомобилей из-за геополитической ситуации. По подсчетам «Ведомостей», к 3 марта в России продолжали работать лишь 55% мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей из тех, что были загружены в 2021 г. Тогда исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечал, что простои будут происходить в зависимости от продолжительности спецоперации на Украине и понимания того, как дальше будет строиться взаимодействие с западными партнерами. По его словам, скорее всего, рынок придет к тому, что местное производство приостановится полностью по разным причинам – санкции, логистика, отсутствие компонентов.

По данным Росстата, в I квартале 2022 г. производство легковых автомобилей в России по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. сократилось на 33,2% до 244 019 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных