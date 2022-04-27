Выпуск автомобилей в России сократился на 33,2% за первый квартал
Выпуск легковых автомобилей в первом квартале 2022 г. в России составил 244 019 штук, что на 33,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г., следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, за март 2022 г. в России произведено на 72,1% автомобилей меньше, чем в марте 2021 г., и на 62,2% меньше, чем в феврале 2022 г.
По сравнению с первым кварталом 2021 г. в России выпущено на 5,3% больше грузовиков – их число достигло 40259. При этом в марте объем производства этого вида транспорта составил 14 125, что на 19,8% меньше, чем в марте 2021 года, и на 19,3% меньше, чем в феврале.
Производство автобусов массой более 5 т за первый квартал 2022 г. сократилось на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. – до 2790. За март выпущен 951 автобус, что меньше февраля на 25,2%, марта прошлого года – на 9%.
Автобусов массой менее 5 т в первом квартале произведено на 0,5% меньше, чем годом ранее, их выпуск составил 3030 единиц. Объем производства автобусов в марте 2022 г. составил 1126 штук, снижение к марту 2021 г. составило 23,3%, к февралю 2022 г. – 16,3%.
С начала спецоперации на Украине наблюдается нарушение цепочек поставок запасных частей и комплектующих для производства автомобилей. 25 марта «АвтоВАЗ» сообщил, что с 6 июня сотрудники компании перейдут на три месяца на четырехдневную рабочую неделю. Также компания перенесла летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4-24 апреля. 25 апреля производство автомобилей на заводах «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске возобновилось в ограниченном объеме.
20 апреля президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Вячеслав Зубарев на конвенции ассоциации заявил, что продажи новых автомобилей в 2022 г. рухнут «не менее, чем в 2 раза, может быть, в три». Для поддержки производителей и покупателей Минпромторг обратился в правительство России с проектом нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера, до 1 февраля 2023 г.