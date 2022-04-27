Выпуск автомобилей в России сократился на 33,2% за первый квартал

По сравнению с первым кварталом 2021 г. в России выпущено на 5,3% больше грузовиков – их число достигло 40259. При этом в марте объем производства этого вида транспорта составил 14 125, что на 19,8% меньше, чем в марте 2021 года, и на 19,3% меньше, чем в феврале.