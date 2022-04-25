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Бизнес

«АвтоВАЗ» возобновил производство в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме

Ведомости

Производство автомобилей на заводах «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске 25 апреля возобновилось в ограниченном объеме, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«25 апреля, по завершении трехнедельного корпоративного отпуска, группа "Автоваз" запускает ограниченные объемы производства автомобилей в Тольятти и Ижевске. С использованием доступных компонентов первые автомобили будут выпущены 26 апреля, производство продлится по 29 апреля», — сообщили в компании.

25 марта «АвтоВАЗ» сообщил, что с 6 июня сотрудники компании перейдут на три месяца на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели, руководство «АвтоВАЗа» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым попросило у правительства выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Деньги на это уже выделены, уточняли в компании.

Ранее «АвтоВАЗ» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4-24 апреля. За это время предприятие планировало приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих. Также компания искала замену некоторых «критически важных импортных компонентов». «АвтоВАЗ» планировал выпустить спецверсии некоторых автомобилей Lada, которые «менее подвержены влиянию импортных комплектующих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных