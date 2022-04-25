«АвтоВАЗ» возобновил производство в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме

25 марта «АвтоВАЗ» сообщил, что с 6 июня сотрудники компании перейдут на три месяца на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели, руководство «АвтоВАЗа» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым попросило у правительства выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Деньги на это уже выделены, уточняли в компании.