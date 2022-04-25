«АвтоВАЗ» возобновил производство в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме
«25 апреля, по завершении трехнедельного корпоративного отпуска, группа "Автоваз" запускает ограниченные объемы производства автомобилей в Тольятти и Ижевске. С использованием доступных компонентов первые автомобили будут выпущены 26 апреля, производство продлится по 29 апреля», — сообщили в компании.
25 марта «АвтоВАЗ» сообщил, что с 6 июня сотрудники компании перейдут на три месяца на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели, руководство «АвтоВАЗа» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым попросило у правительства выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Деньги на это уже выделены, уточняли в компании.
Ранее «АвтоВАЗ» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4-24 апреля. За это время предприятие планировало приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих. Также компания искала замену некоторых «критически важных импортных компонентов». «АвтоВАЗ» планировал выпустить спецверсии некоторых автомобилей Lada, которые «менее подвержены влиянию импортных комплектующих».