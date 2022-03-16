«Автоваз» отправит сотрудников в отпуск из-за дефицита комплектующих

Компания рассчитывает, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае этого года. В отпуск в апреле не пойдут подразделения инжиниринга, которые занимаются новыми проектами и их подготовкой к производству, подразделения, которые обеспечивают работу инфраструктуры заводов в Ижевске и Тольятти, несколько подразделений логистики и часть персонала подразделений и дочерних компаний, которые занимаются сервисным обслуживанием и дистрибуцией запчастей.