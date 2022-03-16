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«Автоваз» отправит сотрудников в отпуск из-за дефицита комплектующих

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Сотрудники «Автоваз» уйдут в плановый отпуск с 4 по 24 апреля из-за кризиса в поставках электронных компонентов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее отпуск планировался с 25 июля по 14 августа.

Компания рассчитывает, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае этого года. В отпуск в апреле не пойдут подразделения инжиниринга, которые занимаются новыми проектами и их подготовкой к производству, подразделения, которые обеспечивают работу инфраструктуры заводов в Ижевске и Тольятти, несколько подразделений логистики и часть персонала подразделений и дочерних компаний, которые занимаются сервисным обслуживанием и дистрибуцией запчастей.

Кризис полупроводников начался, в частности, из-за пандемии коронавируса. В России с дефицитом полупроводников столкнулась в 2021 г. прежде всего автомобильная отрасль. В начале марта «Автоваз» отправил в простой сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти 5, 9, 10 и 11 марта. В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов называл простой из-за дефицита чипов не критическим. По его словам, с ним сейчас сталкивается не только российский, но и практически весь мировой автопром, писал «Интерфакс».

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» останавливает сборку Lada в Тольятти с 5 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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