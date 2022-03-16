«Автоваз» отправит сотрудников в отпуск из-за дефицита комплектующих
Компания рассчитывает, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае этого года. В отпуск в апреле не пойдут подразделения инжиниринга, которые занимаются новыми проектами и их подготовкой к производству, подразделения, которые обеспечивают работу инфраструктуры заводов в Ижевске и Тольятти, несколько подразделений логистики и часть персонала подразделений и дочерних компаний, которые занимаются сервисным обслуживанием и дистрибуцией запчастей.
Кризис полупроводников начался, в частности, из-за пандемии коронавируса. В России с дефицитом полупроводников столкнулась в 2021 г. прежде всего автомобильная отрасль. В начале марта «Автоваз» отправил в простой сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти 5, 9, 10 и 11 марта. В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов называл простой из-за дефицита чипов не критическим. По его словам, с ним сейчас сталкивается не только российский, но и практически весь мировой автопром, писал «Интерфакс».