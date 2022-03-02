«АвтоВАЗ» останавливает сборку Lada в Тольятти с 5 марта

Известно о приостановке конвейера в Тольятти и одному из крупных региональных дилеров Lada. По его словам, понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно. «Блоков от Bosch (ключевой поставщик микроэлектроники для «АвтоВАЗа». – «Ведомости») может не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России», – отмечает собеседник «Ведомостей». Связаться с представителем Bosch не удалось. Европейские компании с начала специальной военной операции России на Украине и последовавших санкций США и Евросоюза сокращают сотрудничество с российскими партнерами. Одной из первых жертв нового санкционного режима стал «Камаз». Его немецкий акционер – Daimler AG (владеет 15%) сообщил о приостановке сотрудничества с российской компанией, писала немецкая газета Handelsblatt. Daimler не будет поставлять комплектующие в Россию и производить грузовики в рамках паритетного СП с «Камазом» – «ДК рус», сообщало издание.