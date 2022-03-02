«АвтоВАЗ» останавливает сборку Lada в Тольятти с 5 марта

«АвтоВАЗ» останавливает сборку Lada в Тольятти с 5 мартаАвтоконцерн столкнулся с дефицитом немецких полупроводников
«АвтоВАЗ» с 5 марта приостановит производство автомобилей на своем заводе в Тольятти на неопределенный срок из-за недостатка компонентов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в компании. Точный срок простоя собеседникам не ясен. Изначально шла речь о нескольких днях, но с учетом текущей ситуации загадывать очень сложно, говорит один из них. По его словам, грядущий простой плановый и никак не связан с санкциями против России со стороны Европы и США из-за военной спецоперации на Украине. Представитель компании на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Известно о приостановке конвейера в Тольятти и одному из крупных региональных дилеров Lada. По его словам, понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно. «Блоков от Bosch (ключевой поставщик микроэлектроники для «АвтоВАЗа». – «Ведомости») может не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России», – отмечает собеседник «Ведомостей». Связаться с представителем Bosch не удалось. Европейские компании с начала специальной военной операции России на Украине и последовавших санкций США и Евросоюза сокращают сотрудничество с российскими партнерами. Одной из первых жертв нового санкционного режима стал «Камаз». Его немецкий акционер – Daimler AG (владеет 15%) сообщил о приостановке сотрудничества с российской компанией, писала немецкая газета Handelsblatt. Daimler не будет поставлять комплектующие в Россию и производить грузовики в рамках паритетного СП с «Камазом» – «ДК рус», сообщало издание.
Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок и/или производства автомобилей в России, Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus. Допускает приостановку производства ввиду задержек в поставках комплектующих Nissan.
Микрочипы еще с конца 2020 г. стали наиболее проблемной точкой для мирового автопрома, их дефицит приводил к остановкам конвейеров и ажиотажному спросу на новые автомобили. Завод в Тольятти неоднократно приостанавливал сборку летом и осенью 2021 г. из-за нехватки микрочипов Bosch, необходимых в том числе для антиблокировочной системы тормозов Lada Granta. Модули ABS для Granta выпускает локальное предприятие Bosch в Самарской области.
Внеплановые паузы не позволили «АвтоВАЗу» выпустить, по разным оценкам, порядка 60 000 автомобилей в прошлом году. Это привело к дефициту самых популярных моделей – Lada Granta и Vesta, говорили опрошенные «Ведомостями» автодилеры. Автомобили Lada Vesta собирает подразделение «АвтоВАЗа» в Ижевске. Этот завод в 2021 г. не простаивал. Простой ижевской площадки не планируется и в этот раз, говорит один из источников «Ведомостей».
По итогам 2021 г. продажи «АвтоВАЗа» в России показали незначительный (2,1%) рост по сравнению с пандемийным 2020 годом, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Было продано 350 714 машин Lada. Экспорт, по оценке компании, составил 35 800 автомобилей (+9%). 2022 год «АвтоВАЗ» начал с сильного снижения продаж – на 17% до 18 045 автомобилей, говорится в статистике АЕБ. Данные за февраль еще не опубликованы.
Рост курсов доллара и евро к рублю (2 марта на Московской бирже курс доллара в ходе торгов достигал 110 руб., евро – превысил 122 руб.) привел к тому, что автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузку машин, чтобы разобраться, по какой цене теперь их продавать. «АвтоВАЗ» с 1 марта повысил цены на 10–20%. Рост цен на некоторые модели исчислялся не одной сотней тысяч рублей.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что у «АвтоВАЗа», вероятно, нет ясности со стоимостью компонентов из-за резких колебаний валютных курсов и есть проблемы с логистикой. По его оценке, простой завода может продлиться не менее двух недель.