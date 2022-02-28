Автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузки машин

Автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузки машинГлавной причиной паузы дилеры считают резко выросшие курсы евро и доллара
«АвтоВАЗ» с 1 марта повышает цены в среднем на 10% на весь модельный ряд, рассказали «Ведомостям» дилеры марки. Сильнее всего, по данным обновленных прайс-листов, подорожало семейство Lada Vesta и Lada Largus. Vesta в кузове седан стала дороже сразу на 170 000 руб., модификация SW Cross – на 289 000 руб. Пассажирский Largus вырос в цене на 247 000 руб. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.
Японская Suzuki также уведомила дилеров о подорожании с 1 марта моделей Jimny и Vitara на 20 000 руб., рассказали «Ведомостям» дилеры марки. Audi, Mercedes и Hyundai также планируют обновить ценники в ближайшее время, говорит источник в «Автоспеццентре». Hyundai помимо этого еще и приостановила отгрузки автомобилей дилерам, сообщил собеседник «Ведомостей» в другом дилерском холдинге.