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Автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузки машин

Главной причиной паузы дилеры считают резко выросшие курсы евро и доллара
Денис Ильюшенков
Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в прошлом году выросла на 18% до исторического максимума в 2 млн руб. / Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» с 1 марта повышает цены в среднем на 10% на весь модельный ряд, рассказали «Ведомостям» дилеры марки. Сильнее всего, по данным обновленных прайс-листов, подорожало семейство Lada Vesta и Lada Largus. Vesta в кузове седан стала дороже сразу на 170 000 руб., модификация SW Cross – на 289 000 руб. Пассажирский Largus вырос в цене на 247 000 руб. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

Японская Suzuki также уведомила дилеров о подорожании с 1 марта моделей Jimny и Vitara на 20 000 руб., рассказали «Ведомостям» дилеры марки. Audi, Mercedes и Hyundai также планируют обновить ценники в ближайшее время, говорит источник в «Автоспеццентре». Hyundai помимо этого еще и приостановила отгрузки автомобилей дилерам, сообщил собеседник «Ведомостей» в другом дилерском холдинге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных