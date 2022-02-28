Автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузки машин

Японская Suzuki также уведомила дилеров о подорожании с 1 марта моделей Jimny и Vitara на 20 000 руб., рассказали «Ведомостям» дилеры марки. Audi, Mercedes и Hyundai также планируют обновить ценники в ближайшее время, говорит источник в «Автоспеццентре». Hyundai помимо этого еще и приостановила отгрузки автомобилей дилерам, сообщил собеседник «Ведомостей» в другом дилерском холдинге.