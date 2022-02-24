Импортеры начали отказываться от поставок машин в Россию

Импортеры начали отказываться от поставок машин в РоссиюАвторынок в 2022 г. может недосчитаться около 40 000 автомобилей
В связи со сложной ситуацией «по всем индикаторам», немецкая марка Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля, следует из письма автоконцерна в адрес российских партнеров. «Ведомости» ознакомились с документом.
Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам, пишет компания. О возобновлении отгрузок и ценовых условиях Audi собирается проинформировать клиентов дополнительно.
Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России), рассказали «Ведомостям» источники в лизинговых компаниях. Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen (VW), его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», чешской Skoda (принадлежит Volkswagen), знает один из собеседников «Ведомостей». Другой источник говорит, что завершил отгрузки и британский Land Rover (принадлежит индийской Tata Motors), и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути. Аналогичная ситуация и с немецким брендом Porsche.
Представитель Volkswagen Group в России (туда, кроме самого VW, входят Audi, Skoda, Porsche) не ответил на вопросы «Ведомостей». Связаться с представителями GM и Jaguar Land Rover к моменту сдачи материала не удалось.
Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Как объяснил глава государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
Кроме этого, 24 февраля официальный дистрибьютор ряда зарубежных марок дорожно-строительной и спецтехники «Русбизнесавто» уведомил своих партнеров в России, что вся импортная техника по подписанным договорам должна быть полностью оплачена 24 февраля. Речь идет о продукции SDLG, Higer, New Holland и Dieci, следует из письма дистрибьютора, которое есть у «Ведомостей». Новые сделки по SDLG и Higer пока не заключаются, новые сделки по New Holland и Dieci – только в валюте и из имеющегося на складе ассортимента, следует из документа.
По итогам 2021 г. в России продано 1,667 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 4,3% больше по сравнению с 2020 г. Большая часть из них – местного производства. По прогнозу АЕБ, рынок в 2022 г. должен вырасти на 3,3% до 1,722 млн единиц.
По итогам 2021 г. импорт новых легковых машин указанных брендов составил 37 979 штук, подсчитал на основе данных о регистрациях независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, это немного и, если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться в 2022 г. порядка 40 000 машин.
Кроме этого, несколько крупнейших российских автодилеров сообщили «Ведомостям», что с сегодняшнего дня «Сетелем банк» (входит в Сбер) оставил лишь одну программу автокредитования в портфеле и по максимально высокой ставке, а также обнулил комиссионное вознаграждение для дилеров. Это фактически остановило продажи по программе данного банка. Представитель Сбера на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Вместе с тем, продажи и выдача автомобилей в дилерских центрах «Рольфа» и «Автомира» проходит штатно, сказали «Ведомостям» представители компаний.