Импортеры начали отказываться от поставок машин в Россию

Кроме этого, 24 февраля официальный дистрибьютор ряда зарубежных марок дорожно-строительной и спецтехники «Русбизнесавто» уведомил своих партнеров в России, что вся импортная техника по подписанным договорам должна быть полностью оплачена 24 февраля. Речь идет о продукции SDLG, Higer, New Holland и Dieci, следует из письма дистрибьютора, которое есть у «Ведомостей». Новые сделки по SDLG и Higer пока не заключаются, новые сделки по New Holland и Dieci – только в валюте и из имеющегося на складе ассортимента, следует из документа.