Газета
Бизнес / Авто

Импортеры начали отказываться от поставок машин в Россию

Авторынок в 2022 г. может недосчитаться около 40 000 автомобилей
Денис Ильюшенков
Mike Blake / REUTERS

В связи со сложной ситуацией «по всем индикаторам», немецкая марка Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля, следует из письма автоконцерна в адрес российских партнеров. «Ведомости» ознакомились с документом. 

Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам, пишет компания. О возобновлении отгрузок и ценовых условиях Audi собирается проинформировать клиентов дополнительно. 

Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России), рассказали «Ведомостям» источники в лизинговых компаниях. Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen (VW), его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», чешской Skoda (принадлежит Volkswagen), знает один из собеседников «Ведомостей». Другой источник говорит, что завершил отгрузки и британский Land Rover (принадлежит индийской Tata Motors), и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути. Аналогичная ситуация и с немецким брендом Porsche. 

Представитель Volkswagen Group в России (туда, кроме самого VW, входят Audi, Skoda, Porsche) не ответил на вопросы «Ведомостей». Связаться с представителями GM и Jaguar Land Rover к моменту сдачи материала не удалось. 

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Как объяснил глава государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Кроме этого, 24 февраля официальный дистрибьютор ряда зарубежных марок дорожно-строительной и спецтехники «Русбизнесавто» уведомил своих партнеров в России, что вся импортная техника по подписанным договорам должна быть полностью оплачена 24 февраля. Речь идет о продукции SDLG, Higer, New Holland и Dieci, следует из письма дистрибьютора, которое есть у «Ведомостей». Новые сделки по SDLG и Higer пока не заключаются, новые сделки по New Holland и Dieci – только в валюте и из имеющегося на складе ассортимента, следует из документа. 

По итогам 2021 г. в России продано 1,667 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 4,3% больше по сравнению с 2020 г. Большая часть из них – местного производства. По прогнозу АЕБ, рынок в 2022 г. должен вырасти на 3,3% до 1,722 млн единиц. 

По итогам 2021 г. импорт новых легковых машин указанных брендов составил 37 979 штук, подсчитал на основе данных о регистрациях независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, это немного и, если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться в 2022 г. порядка 40 000 машин.  

Кроме этого, несколько крупнейших российских автодилеров сообщили «Ведомостям», что с сегодняшнего дня «Сетелем банк» (входит в Сбер) оставил лишь одну программу  автокредитования в портфеле и по максимально высокой ставке, а также обнулил комиссионное вознаграждение для дилеров. Это фактически остановило продажи по программе данного банка. Представитель Сбера на вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Вместе с тем, продажи и выдача автомобилей в дилерских центрах «Рольфа» и «Автомира» проходит штатно, сказали «Ведомостям» представители компаний.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных