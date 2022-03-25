«Автоваз» введет четырехдневную рабочую неделю
Сотрудники «Автоваза» с 6 июня на три месяца перейдут на четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся дефицитом электронных компонентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, «Автоваз» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели распространяется на 100% сотрудников Автоваза», — говорится в сообщении.
Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели, руководство «Автоваза» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым попросило у правительства выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что деньги на это уже выделены.
Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил, что объем продаж легковых автомобилей в России составит 1 млн штук по итогам 2020 г. (-35%). В 2021 г. показатель сложился на уровне 1,536 млн единиц (+3,3% к 2020 г.).