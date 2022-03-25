«Автоваз» введет четырехдневную рабочую неделю

Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели, руководство «Автоваза» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым попросило у правительства выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что деньги на это уже выделены.