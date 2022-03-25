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Бизнес

«Автоваз» введет четырехдневную рабочую неделю

Ведомости

Сотрудники «Автоваза» с 6 июня на три месяца перейдут на четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся дефицитом электронных компонентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, «Автоваз» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели распространяется на 100% сотрудников Автоваза», — говорится в сообщении.

Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели, руководство «Автоваза» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым попросило у правительства выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что деньги на это уже выделены.

Ранее «Автоваз» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4-24 апреля. За это время предприятие намерено приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих.

Также «Автоваз» ведет работу по поиску замены некоторых «критически важных импортных компонентов». В компании напомнили о решении выпустить спецверсии некоторых машин Lada, которые «менее подвержены влиянию импортных комплектующих».

Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил, что объем продаж легковых автомобилей в России составит 1 млн штук по итогам 2020 г. (-35%). В 2021 г. показатель сложился на уровне 1,536 млн единиц (+3,3% к 2020 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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