За месяц автомобили подорожали на 30–60%

Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50–60%. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. Средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковой машины за 2021 г. выросла на 18% до 2 млн руб., оценивало ранее агентство «Автостат».