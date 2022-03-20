За месяц автомобили подорожали на 30–60%Продажи по итогам 2022 года могут упасть на треть
Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50–60%. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. Средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковой машины за 2021 г. выросла на 18% до 2 млн руб., оценивало ранее агентство «Автостат».
Хотя 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту. Рубль же просел к доллару и евро с 21 февраля на 24 и 21% соответственно, следует из данных Мосбиржи на 18 марта. Курс ЦБ на 18–20 марта составлял 103,95 руб./$ и 114,39 руб./евро.
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