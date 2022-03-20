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За месяц автомобили подорожали на 30–60%

Продажи по итогам 2022 года могут упасть на треть
Денис Ильюшенков
Для снижения цен нет причин, так как поступления машин ждать не приходится / Максим Стулов / Ведомости

Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50–60%. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. Средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковой машины за 2021 г. выросла на 18% до 2 млн руб., оценивало ранее агентство «Автостат».

Хотя 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту. Рубль же просел к доллару и евро с 21 февраля на 24 и 21% соответственно, следует из данных Мосбиржи на 18 марта. Курс ЦБ на 18–20 марта составлял 103,95 руб./$ и 114,39 руб./евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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