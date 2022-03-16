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Автодилеры просят правительство поддержать отрасль

Без существенных льгот автосалонам может оказаться нечем торговать
Денис Ильюшенков
Ситуация у автодилеров достаточно тяжелая, если не сказать критическая: машин нет в наличии / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила письмо на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой о комплексной поддержке продавцов машин в кризисной ситуации, которая характеризуется ограничениями поставок автомобилей и запчастей. Об этом «Ведомостям» рассказали источники из сферы продаж и обслуживания автомобилей. В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили получение письма, документ передан в Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин для ответа. Представитель Минпромторга сказал, что письмо «изучается», остальные ведомства не ответили или отказались от комментариев. Комментировать письмо не стал и представитель РоАД.

Автодилеры не рассчитывают, что все приостановившие поставки иностранные автоконцерны вернутся на рынок, пересказывает источник «Ведомостей» содержание письма РоАД. Это касается не только автомобилей, но и запчастей. «Продавцам придется сосредоточиться на продажах машин с пробегом. Поэтому первой необходимой мерой поддержки от государства дилеры видят отмену двойного НДС, возникающего при продаже подержанных автомобилей между юрлицами», – говорит он. Ассоциация еще до специальной военной операции на Украине, идущей с 24 февраля, планировала обратиться к госрегуляторам с такой просьбой («Ведомости» писали об этом 22 февраля). Это позволит вывести вторичный рынок из тени и увеличить поступление налогов в бюджет на 50 млрд руб. в год, посчитали в РоАД. По итогам 2021 г. только 15% из 6,5 млн проданных на вторичном рынке машин было реализовано через автосалоны, следует из данных ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных