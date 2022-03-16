Автодилеры просят правительство поддержать отрасль

Автодилеры не рассчитывают, что все приостановившие поставки иностранные автоконцерны вернутся на рынок, пересказывает источник «Ведомостей» содержание письма РоАД. Это касается не только автомобилей, но и запчастей. «Продавцам придется сосредоточиться на продажах машин с пробегом. Поэтому первой необходимой мерой поддержки от государства дилеры видят отмену двойного НДС, возникающего при продаже подержанных автомобилей между юрлицами», – говорит он. Ассоциация еще до специальной военной операции на Украине, идущей с 24 февраля, планировала обратиться к госрегуляторам с такой просьбой («Ведомости» писали об этом 22 февраля). Это позволит вывести вторичный рынок из тени и увеличить поступление налогов в бюджет на 50 млрд руб. в год, посчитали в РоАД. По итогам 2021 г. только 15% из 6,5 млн проданных на вторичном рынке машин было реализовано через автосалоны, следует из данных ассоциации.