Автодилеры просят правительство поддержать отрасль

Автодилеры просят правительство поддержать отрасльБез существенных льгот автосалонам может оказаться нечем торговать
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила письмо на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой о комплексной поддержке продавцов машин в кризисной ситуации, которая характеризуется ограничениями поставок автомобилей и запчастей. Об этом «Ведомостям» рассказали источники из сферы продаж и обслуживания автомобилей. В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили получение письма, документ передан в Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин для ответа. Представитель Минпромторга сказал, что письмо «изучается», остальные ведомства не ответили или отказались от комментариев. Комментировать письмо не стал и представитель РоАД.
Автодилеры не рассчитывают, что все приостановившие поставки иностранные автоконцерны вернутся на рынок, пересказывает источник «Ведомостей» содержание письма РоАД. Это касается не только автомобилей, но и запчастей. «Продавцам придется сосредоточиться на продажах машин с пробегом. Поэтому первой необходимой мерой поддержки от государства дилеры видят отмену двойного НДС, возникающего при продаже подержанных автомобилей между юрлицами», – говорит он. Ассоциация еще до специальной военной операции на Украине, идущей с 24 февраля, планировала обратиться к госрегуляторам с такой просьбой («Ведомости» писали об этом 22 февраля). Это позволит вывести вторичный рынок из тени и увеличить поступление налогов в бюджет на 50 млрд руб. в год, посчитали в РоАД. По итогам 2021 г. только 15% из 6,5 млн проданных на вторичном рынке машин было реализовано через автосалоны, следует из данных ассоциации.