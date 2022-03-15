Правительство все-таки может перезапустить программу госзакупок автомобилей

Сейчас о том, необходима ли эта мера, в правительстве идут сложные дискуссии. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на госзакупки автотехники присутствовало в проекте правительственного плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 3 марта 2022 г. Этот документ есть в распоряжении «Ведомостей». Он предусматривал подготовку соответствующего постановления правительства к 1 мая. Ответственными ведомствами были назначены Минпромторг, Минфин и Росимущество, а бюджет меры был оценен в 20 млрд руб. Ожидаемый эффект – поддержание спроса на автомобили отечественного производства.