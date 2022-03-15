Газета
Авто Эксклюзивно по подписке

Правительство все-таки может перезапустить программу госзакупок автомобилей

Но окончательное решение пока не принято
Денис Ильюшенков Дмитрий Гринкевич
В текущих условиях любая господдержка будет полезна нашим автозаводам / Максим Стулов / Ведомости

Госкомпании и органы власти в 2022 г. могут дополнительно получить до 20 млрд руб. на закупку высоколокализованных российских автомобилей. Об этом 14 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с предложениями Минпромторга. Представитель ведомства от комментариев «Ведомостям» отказался.

Сейчас о том, необходима ли эта мера, в правительстве идут сложные дискуссии. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на госзакупки автотехники присутствовало в проекте правительственного плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 3 марта 2022 г. Этот документ есть в распоряжении «Ведомостей». Он предусматривал подготовку соответствующего постановления правительства к 1 мая. Ответственными ведомствами были назначены Минпромторг, Минфин и Росимущество, а бюджет меры был оценен в 20 млрд руб. Ожидаемый эффект – поддержание спроса на автомобили отечественного производства.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных