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В России остановлена почти половина мощностей по выпуску легковых машин

Но и другие заводы рискуют уйти в простой
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

3 марта 2022 г. в России продолжали работать лишь 55% мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей из тех, что были загружены в 2021 г., подсчитали «Ведомости».

Всего в 2021 г. россияне купили 1,67 млн легковых машин и LCV, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По расчетам «Ведомостей», основанных на регистрациях транспортных средств, около 83% продаж, или 1,39 млн автомобилей, пришлось на внутрироссийское производство. Суммарный объем мощностей автозаводов позволяет выпускать в России около 2,7 млн легковых машин и LCV в год. Но в 2021 г. удовлетворить спрос автозаводы не могли из-за дефицита микрочипов. Это, в частности, привело к тому, что автомобили не задерживались на складах дилеров, а сразу уходили покупателям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных