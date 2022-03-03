В России остановлена почти половина мощностей по выпуску легковых машин

Всего в 2021 г. россияне купили 1,67 млн легковых машин и LCV, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По расчетам «Ведомостей», основанных на регистрациях транспортных средств, около 83% продаж, или 1,39 млн автомобилей, пришлось на внутрироссийское производство. Суммарный объем мощностей автозаводов позволяет выпускать в России около 2,7 млн легковых машин и LCV в год. Но в 2021 г. удовлетворить спрос автозаводы не могли из-за дефицита микрочипов. Это, в частности, привело к тому, что автомобили не задерживались на складах дилеров, а сразу уходили покупателям.