«АвтоВАЗ» представит несколько спецверсий моделей Lada

В пресс-службе отметили, что компания находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями и акционерами. «АвтоВАЗ» предпринял меры, чтобы сохранить рабочие места 40 800 сотрудников: перенес корпоративный отпуск с лета на апрель, чтобы заняться в это время восстановлением цепочек поставок. Также компания активно работает, чтобы заменить критически важные импортные компоненты альтернативными решениями.