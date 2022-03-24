«АвтоВАЗ» представит несколько спецверсий моделей Lada
«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — сообщили в компании.
В пресс-службе отметили, что компания находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями и акционерами. «АвтоВАЗ» предпринял меры, чтобы сохранить рабочие места 40 800 сотрудников: перенес корпоративный отпуск с лета на апрель, чтобы заняться в это время восстановлением цепочек поставок. Также компания активно работает, чтобы заменить критически важные импортные компоненты альтернативными решениями.
После начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.