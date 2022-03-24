Renault приостановила работу завода в Москве
Совет директоров Renault Group 23 марта решил приостановить работу завода компании в Москве, говорится на сайте Renault. Также компания оценивает варианты действия со своей долей в «АвтоВАЗе».
«С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Что касается своей доли в «АвтоВАЗе», группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России», — заявили в компании.
После начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.
Подобные решения приняли и другие иностранные компании: производители продуктов питания, бытовой химии, предметов личной гигиены, косметики, одежды, товаров для дома, бытовой техники и электроники и т. д. Компании приостанавливают деятельность также на фоне падения курса рубля и проблем с логистикой.