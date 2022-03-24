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Бизнес

Renault приостановила работу завода в Москве

Ведомости

Совет директоров Renault Group 23 марта решил приостановить работу завода компании в Москве, говорится на сайте Renault. Также компания оценивает варианты действия со своей долей в «АвтоВАЗе».

«С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Что касается своей доли в «АвтоВАЗе», группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России», — заявили в компании.

После начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.

Подобные решения приняли и другие иностранные компании: производители продуктов питания, бытовой химии, предметов личной гигиены, косметики, одежды, товаров для дома, бытовой техники и электроники и т. д. Компании приостанавливают деятельность также на фоне падения курса рубля и проблем с логистикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных