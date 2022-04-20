Автодилеры прогнозируют падение продаж в 2–3 раза

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в 2021 г. в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 1,67 млн шт., что на 4,3% больше, чем годом ранее. В I квартале 2022 г. продажи, по подсчетам АЕБ, снизились на 28% до 277 332 шт. В марте они упали на 63% до 55 129 машин, и в итоге месяц стал худшим с апреля 2020 г., когда автосалоны были закрыты из-за пандемии коронавируса.