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Автодилеры прогнозируют падение продаж в 2–3 раза

Пока не ясно, когда автозаводы смогут возобновить поставки машин
Денис Ильюшенков
На рынок негативно влияет недоступность кредитов, а кредитные продажи занимали до половины общего объема / Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых автомобилей в 2022 г. рухнут «не менее, чем в 2 раза, может быть, в три», заявил 20 апреля президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Вячеслав Зубарев на конвенции ассоциации. Сейчас клиент, позвонивший или зашедший в автосалон, большая редкость, описал он текущую ситуацию в авторитейле.

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в 2021 г. в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 1,67 млн шт., что на 4,3% больше, чем годом ранее. В I квартале 2022 г. продажи, по подсчетам АЕБ, снизились на 28% до 277 332 шт. В марте они упали на 63% до 55 129 машин, и в итоге месяц стал худшим с апреля 2020 г., когда автосалоны были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных