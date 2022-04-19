Минпромторг хочет понизить требования к экологичности автомобилей из-за санкций

Минпромторг внес в правительство России проект нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. В случае принятия правило будет действовать до 1 февраля 2023 г.