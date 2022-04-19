Минпромторг хочет понизить требования к экологичности автомобилей из-за санкций
Минпромторг внес в правительство России проект нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. В случае принятия правило будет действовать до 1 февраля 2023 г.
В условиях санкций поправки помогут как производителям, так и покупателям, считают в Минпромторге. В случае необходимости действие документа может быть продлено.
«Такое решение расширит номенклатуру транспортных средств и позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор, в том числе на более доступные автомобили», – пояснили в министерстве.
19 апреля «Коммерсантъ» сообщал, что в России могут разрешить выпуск автомобилей всех экологических классов, включая «Евро-0». Причиной тому служит влияние спецоперации на Украине на логистические цепочки – сейчас приостановлена поставка электронных блоков управления. По данным издания, это решение коснется только крупных российских автоконцернов.