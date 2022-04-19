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Экономика

Минпромторг хочет понизить требования к экологичности автомобилей из-за санкций

Ведомости

Минпромторг внес в правительство России проект нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. В случае принятия правило будет действовать до 1 февраля 2023 г.

В условиях санкций поправки помогут как производителям, так и покупателям, считают в Минпромторге. В случае необходимости действие документа может быть продлено.

«Такое решение расширит номенклатуру транспортных средств и позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор, в том числе на более доступные автомобили», – пояснили в министерстве.

19 апреля «Коммерсантъ» сообщал, что в России могут разрешить выпуск автомобилей всех экологических классов, включая «Евро-0». Причиной тому служит влияние спецоперации на Украине на логистические цепочки – сейчас приостановлена поставка электронных блоков управления. По данным издания, это решение коснется только крупных российских автоконцернов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных