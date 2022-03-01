BMW уходит из России

BMW уходит из РоссииИ вернется, судя по всему, не скоро
BMW Group в связи с текущей геополитической ситуацией приостанавливает поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей, сказал «Ведомостям» представитель компании. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации, говорит он.
«В настоящее время мы работаем над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят нам в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW», – сказал собеседник газеты.
Сборка автомобилей BMW была запущена на «Автоторе» в 1999 г. С 2012 г. стороны вели переговоры о строительстве отдельного завода BMW на площадке калининградского холдинга. Но экономический кризис в конце 2014 г. и последовавшее за ним падение продаж автомобилей в России поставили переговоры на паузу. В активную стадию они вернулись лишь на рубеже 2016–2017 гг.
Чуть менее трех недель назад – 10 февраля – представитель «Автотора» говорил «Ведомостям», что производство автомобилей BMW на заводе в Калининграде будет продолжено «в соответствии с приоритетами развития российского автопрома». Иными словами, немецкий концерн решился перейти от отверточной сборки премиальных иномарок на производство по полному циклу, включающему в себя сварку, окраску и сборку машин.
В рамках подписанного соглашения предполагалось локализовать производство внедорожников BMW X5, BMW X6, BMW X7 и легковых машин BMW 5 серии на «Автоторе». В этот раз представитель калининградской компании от комментариев отказался.
К 2019 г. правительство сформировало три возможных варианта присутствия немецкого автоконцерна в России. BMW должен был либо построить собственный завод в России, по аналогии с тем, как сделал Mercedes в Подмосковье, либо интегрироваться в специальный инвестконтракт (СПИК) «Автотора» и увеличивать локализацию, либо сворачивать отверточную сборку в Калининградской области и переходить на прямой импорт. На принятие решения немецкой компании давалось два года. В 2020 г. тогдашний президент BMW Group в России Штефан Тойхерт говорил, что создание собственного производства на территории России в рамках отдельного СПИКа не имеет экономического смысла для компании.
«Автотор» заключил СПИК с Минпромторгом и правительством Калининградской области в середине 2019 г. на волне подписания с автоконцернами таких контрактов первой версии. Тогда компания обязалась вложить не менее 12 млрд руб. в локализацию производства, создание инжинирингового, учебного и IT–центра. СПИК – это рамочный инструмент, который гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Срок действия СПИКов первой версии – 10 лет, во второй версии их продлили до 15–20 лет в зависимости от объема вложений.
Сколько BMW планировал вложить в развитие локализации в России, неизвестно. Но еще до того, как немецкий концерн принял окончательное решение остаться в России, «Автотор» начал строить новый универсальный завод мощностью 50 000 машин в год. Его проектировала немецкая фирма Durr. Сотрудник одного из российских автоконцернов оценивал для «Ведомостей» стоимость такого строительства в 250 млн евро, из них не менее 60 млн евро – оборудование для окраски, более 30 млн евро – сварочная линия.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, машины BMW – самые популярные в российском премиум–сегменте. Их продажи за 2021 г. выросли на 10%, составив 46 802 автомобиля. Примерно две трети из них в прошлом году было импортировано, несмотря на наличие сборки на «Автоторе».
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что BMW возобновит поставки машин в Россию еще не скоро – «через полгода–год, минимум». Компания не будет рисковать европейским рынком ради российского, который хоть важен для группы, но сравнительно мал, констатирует эксперт.