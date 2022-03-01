BMW уходит из России

«Автотор» заключил СПИК с Минпромторгом и правительством Калининградской области в середине 2019 г. на волне подписания с автоконцернами таких контрактов первой версии. Тогда компания обязалась вложить не менее 12 млрд руб. в локализацию производства, создание инжинирингового, учебного и IT–центра. СПИК – это рамочный инструмент, который гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Срок действия СПИКов первой версии – 10 лет, во второй версии их продлили до 15–20 лет в зависимости от объема вложений.