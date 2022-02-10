BMW решил остаться в России

BMW решил остаться в РоссииНемецкий концерн начнет производство по полному циклу в Калининграде
Производство автомобилей BMW на калининградском «Автоторе» будет продолжено «в соответствии с приоритетами развития российского автопрома», сказал «Ведомостям» представитель «Автотора». Это предполагает переход от отверточной сборки премиальных иномарок на производство по полному циклу, включающему в себя сварку, окраску и сборку машин.
Сборка BMW на «Автоторе» стартовала в 1999 г. С 2012 г. стороны ведут переговоры о строительстве отдельного завода BMW на площадке калининградского холдинга. Но экономический кризис в конце 2014 г. и последовавшее за ним падение продаж автомобилей в России поставили переговоры на паузу. В активную стадию они вернулись лишь на рубеже 2016–2017 гг.
Подписанное соглашение позволит компаниям продолжить работу по наращиванию добавленной стоимости автомобилей, производимых в России, добавил представитель «Автотора». По его словам, в рамках соглашения предполагается локализовать производство внедорожников BMW X5, BMW X6, BMW X7 и легковых машин BMW 5 серии в Калининграде. «Ведомости» направили запрос представителю BMW.
К 2019 г. правительство сформировало три возможных варианта присутствия немецкого автоконцерна в России. BMW должен был либо построить собственный завод в России – по аналогии с тем, как сделал Mercedes в Подмосковье, либо интегрироваться в специальный инвестконтракт (СПИК) «Автотора» и увеличивать локализацию, либо сворачивать отверточную сборку в Калининградской области и переходить на прямой импорт. На принятие решения немецкой компании давалось два года. В 2020 г. тогдашний президент BMW Group в России Штефан Тойхерт говорил, что создание собственного производства на территории России в рамках отдельного СПИКа не имеет экономического смысла для компании.
«Автотор» заключил СПИК с Минпромторгом и правительством Калининградской области в середине 2019 г. на волне подписания с автоконцернами таких контрактов первой версии. Тогда компания обязалась вложить не менее 12 млрд руб. в локализацию производства, создание инжинирингового, учебного и IT–центра. СПИК – это рамочный инструмент, который гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Срок действия СПИКов первой версии – 10 лет, во второй версии их продлили до 15–20 лет в зависимости от объема вложений.
Для выполнения взятых на себя обязательств «Автотор» построил новый универсальный завод мощностью 50 000 машин в год. Его проектировала немецкая фирма Durr. Предполагалось, что туда будут переносить производство некоторых уже выпускаемых моделей при появлении их обновленных версий. Как говорил гендиректор «Автотор холдинга» Александр Сорокин, это могут быть автомобили основных партнеров компании – немецкой BMW либо корейских марок Hyundai и Kia («Ведомости» писали об этом 25 июля 2019 г.). В итоге именно эта площадка станет новым производственным комплексом автомобилей BMW в России, пояснил представитель «Автотора».
В конце 2021 г. «Автотор» заключил с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области дополнительное соглашение к своему специнвестконтракту. По нему компания обязалась наладить производство электромобилей и компонентов к ним, а также повысить локализацию уже производимых ею машин с двигателем внутреннего сгорания. Предполагаемый объем дополнительных инвестиций холдинга составит 20 млрд руб., суммарно по СПИКу – не менее 32 млрд.
«С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 г. продолжение сотрудничества «Автотора» и BMW предполагает реализацию проекта по производству автомобилей немецкой марки по полному циклу – сварка, окраска, сборка», – сказал «Ведомостям» представитель российского холдинга. Он не стал комментировать объем инвестиций «Автотора» в проект BMW. Сотрудник одного из российских автоконцернов оценивал для «Ведомостей» стоимость строительства автозавода полного цикла мощностью 50 000 машин в 250 млн евро (21,3 млрд руб. по текущему курсу), из них не менее 60 млн евро – оборудование для окраски, более 30 млн евро – сварочная линия.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, машины BMW – самые популярные в российском премиум–сегменте. Их продажи за 2021 г. выросли на 10%, составив 46 802 автомобиля. Примерно две трети из них в прошлом году было импортировано, несмотря на наличие сборки на «Автоторе».
BMW с точки зрения управляемости производственным процессом предпочел бы строить свой завод, а не располагать его на «Автоторе», полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В то же время переговорная позиция «Автотора» сейчас не такая сильная, как была раньше: клиентов стало меньше, мощности недозагружены, указывает эксперт. Это позволило немцам выторговать условия, которые их устраивают, поскольку вкладывать порядка 300 млн евро в собственный завод, как Mercedes, они сейчас готовы не были, сказал Бургазлиев «Ведомостям».