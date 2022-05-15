Московский завод «Рено Россия» могут отдать под производство электромобилей

После того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. О том, что такая возможность рассматривается, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами московских властей, и подтвердил другой источник, близкий к мэрии. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.