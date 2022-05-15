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Московский завод «Рено Россия» могут отдать под производство электромобилей

Возможные параметры окупаемости такого проекта пока непонятны
Денис Ильюшенков Максим Иванов
Renault была одной из первых иностранных автопромышленных компаний, инвестировавших в сборку машин в России / Максим Стулов / Ведомости

После того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. О том, что такая возможность рассматривается, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами московских властей, и подтвердил другой источник, близкий к мэрии. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.

Сам проект по выпуску электромобилей еще не запущен, отмечает один из них. Но и завод «Рено Россия» пока не передан городу. «Ведомости» направили запросы представителю мэра Москвы Сергея Собянина и в Минпромторг России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных