Московский завод «Рено Россия» могут отдать под производство электромобилей

Московский завод «Рено Россия» могут отдать под производство электромобилейВозможные параметры окупаемости такого проекта пока непонятны
После того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. О том, что такая возможность рассматривается, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами московских властей, и подтвердил другой источник, близкий к мэрии. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.
Сам проект по выпуску электромобилей еще не запущен, отмечает один из них. Но и завод «Рено Россия» пока не передан городу. «Ведомости» направили запросы представителю мэра Москвы Сергея Собянина и в Минпромторг России.
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