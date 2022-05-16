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Собянин анонсировал возобновление производства «Москвичей»

Ведомости

На заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», — приводит слова Собянина его пресс-служба. По его словам, власти города постараются «сохранить большую часть коллектива» завода, который иностранный собственник принял решение закрыть. Мэр Москвы пояснил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.

Московский завод «Рено Россия» могут отдать под производство электромобилей

Возможные параметры окупаемости такого проекта пока непонятны

Завод Renault на Волгоградском проспекте в советское время производил автомобили линейки «Москвич», изначально он носил имя Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Renault начал выпуск своих автомобилей на «Москвиче» с 1998 г.

Сегодня, 16 мая, Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Обе сделки получили одобрение ФАС России. Подписание соглашений о передаче российских активов группы государству уже состоялось. Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.

Ранее «Ведомости» узнали, что после того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.

Ранее по теме: Российские активы Renault перешли в собственность государства

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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