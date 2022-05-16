Собянин анонсировал возобновление производства «Москвичей»
На заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», — приводит слова Собянина его пресс-служба. По его словам, власти города постараются «сохранить большую часть коллектива» завода, который иностранный собственник принял решение закрыть. Мэр Москвы пояснил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.
Завод Renault на Волгоградском проспекте в советское время производил автомобили линейки «Москвич», изначально он носил имя Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Renault начал выпуск своих автомобилей на «Москвиче» с 1998 г.
Сегодня, 16 мая, Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Обе сделки получили одобрение ФАС России. Подписание соглашений о передаче российских активов группы государству уже состоялось. Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.
Ранее «Ведомости» узнали, что после того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей. Название компании-инвестора собеседники «Ведомостей» назвать отказались.