Собянин анонсировал возобновление производства «Москвичей»

Сегодня, 16 мая, Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Обе сделки получили одобрение ФАС России. Подписание соглашений о передаче российских активов группы государству уже состоялось. Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.