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«АвтоВАЗ» возобновит производство внедорожника Niva Legend

Ведомости

Концерн «АвтоВАЗ» возобновляет производство трехдверного внедорожника Niva Legend, сообщает пресс-служба компании.

«Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — говорится в сообщении. В компании отметили, что стоимость этой модели внедорожника будет названа позже.

Внедорожник будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплением для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, штампосварными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера, а также аудиоподготовкой.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявлял, что обновленная Lada Niva будет импортозамещена на 95%. К концу лета ожидается, что «АвтоВАЗ» будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic 2022.

Концерн также возобновил производство Lada Granta Cross. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 722 300 руб. По данным автодилеров, автомобиль будет продаваться в двух комплектациях. Одна их них — без подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

«АвтоВАЗ» ранее ввел четырехдневку с 6 июня до 4 сентября, а потом продлил ее до 6 ноября. Две линии завода компании в Тольятти находятся в простое – работает только «нитка» по сборке Lada Granta. В июле планируется запустить еще одну линию, на которой будут собирать Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta в Ижевске пока не перезапустили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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