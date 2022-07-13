«АвтоВАЗ» возобновит производство внедорожника Niva Legend

«АвтоВАЗ» ранее ввел четырехдневку с 6 июня до 4 сентября, а потом продлил ее до 6 ноября. Две линии завода компании в Тольятти находятся в простое – работает только «нитка» по сборке Lada Granta. В июле планируется запустить еще одну линию, на которой будут собирать Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta в Ижевске пока не перезапустили.