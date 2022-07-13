«АвтоВАЗ» возобновит производство внедорожника Niva Legend
Концерн «АвтоВАЗ» возобновляет производство трехдверного внедорожника Niva Legend, сообщает пресс-служба компании.
«Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — говорится в сообщении. В компании отметили, что стоимость этой модели внедорожника будет названа позже.
Внедорожник будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплением для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, штампосварными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера, а также аудиоподготовкой.
Концерн также возобновил производство Lada Granta Cross. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 722 300 руб. По данным автодилеров, автомобиль будет продаваться в двух комплектациях. Одна их них — без подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.
«АвтоВАЗ» ранее ввел четырехдневку с 6 июня до 4 сентября, а потом продлил ее до 6 ноября. Две линии завода компании в Тольятти находятся в простое – работает только «нитка» по сборке Lada Granta. В июле планируется запустить еще одну линию, на которой будут собирать Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta в Ижевске пока не перезапустили.
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