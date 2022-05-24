Упрощенная версия Lada Granta появится у дилеров во второй половине июня

Знает о появлении упрощенной Granta во второй половине июня и топ–менеджер крупного московского автодилера. По его словам, покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник «Ведомостей». Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л. с.