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«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta Cross

Ведомости

Концерн «АвтоВАЗ» решил возобновить производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, передает пресс-служба компании. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 722 300 руб. 

«АвтоВАЗ» расширяет линейку комплектаций Lada Granta 2022 модельного года и возобновляет производство версий Cross. Модель отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», — говорится в сообщении.

Модель оснастят электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером.

По данным источников Autonews.ru, у данной модели отсутствуют антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности. В релизе компании об этом ничего не говорится.

«АвтоВАЗ» ранее ввел четырехдневку с 6 июня до 4 сентября, а потом продлил ее до 6 ноября. Две линии завода компании в Тольятти находятся в простое – работает только «нитка» по сборке Lada Granta. В июле планируется запустить еще одну линию, на которой будут собирать Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta в Ижевске пока не перезапустили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных