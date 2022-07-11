«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta Cross
«АвтоВАЗ» расширяет линейку комплектаций Lada Granta 2022 модельного года и возобновляет производство версий Cross. Модель отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», — говорится в сообщении.
Модель оснастят электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером.
По данным источников Autonews.ru, у данной модели отсутствуют антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности. В релизе компании об этом ничего не говорится.
«АвтоВАЗ» ранее ввел четырехдневку с 6 июня до 4 сентября, а потом продлил ее до 6 ноября. Две линии завода компании в Тольятти находятся в простое – работает только «нитка» по сборке Lada Granta. В июле планируется запустить еще одну линию, на которой будут собирать Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta в Ижевске пока не перезапустили.
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