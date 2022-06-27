«АвтоВАЗ» планирует продлить четырехдневную рабочую неделю с сентября по ноябрь

Согласно приказу, в этот период подразделения автосборочного комплекса, которые производят Lada Granta, будут работать четыре дня в неделю в две смены, Lada Niva – четыре дня в неделю в одну смену, на платформе В0 (Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero) – четыре дня в неделю в две смены.