«АвтоВАЗ» планирует продлить четырехдневную рабочую неделю с сентября по ноябрь
«Введение неполной рабочей недели — превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года», — рассказали в компании.
Согласно приказу, в этот период подразделения автосборочного комплекса, которые производят Lada Granta, будут работать четыре дня в неделю в две смены, Lada Niva – четыре дня в неделю в одну смену, на платформе В0 (Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero) – четыре дня в неделю в две смены.
«Автоваз» ввел четырехдневку с 6 июня до 4 сентября. Две линии завода компании в Тольятти находятся в простое – работает только «нитка» по сборке Lada Granta. В июле планируется запустить еще одну линию, на которой будут собирать Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta в Ижевске пока не перезапустили.