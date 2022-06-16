Минимальная стоимость новой LADA Granta составит 658 300 рублей
Стоимость нового автомобиля LADA Granta Classic 2022 г. выпуска будет начинаться с 658 300 руб., сообщили в «АвтоВАЗе».
16 июня компания объявила о старте продаж. В «АвтоВАЗе» уточнили, что стоимость автомобиля из модельного ряда 2022 г. на 103 200 руб. меньше ранее выпускаемых Granta Classic.
Автомобили этой версии оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски. Единственной дополнительной опцией являются 15-дюймовые легкосплавные диски.
3 июня в «АвтоВАЗе» сообщили, что компания начинает подготовку к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Выпуск первых товарных автомобилей был запланирован на 8 июня.
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин.