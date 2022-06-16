Газета
Авто

Минимальная стоимость новой LADA Granta составит 658 300 рублей

Ведомости

Стоимость нового автомобиля LADA Granta Classic 2022 г. выпуска будет начинаться с 658 300 руб., сообщили в «АвтоВАЗе».

16 июня компания объявила о старте продаж. В «АвтоВАЗе» уточнили, что стоимость автомобиля из модельного ряда 2022 г. на 103 200 руб. меньше ранее выпускаемых Granta Classic.

Автомобили этой версии оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски. Единственной дополнительной опцией являются 15-дюймовые легкосплавные диски.

3 июня в «АвтоВАЗе» сообщили, что компания начинает подготовку к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Выпуск первых товарных автомобилей был запланирован на 8 июня.

Ранее «АвтоВАЗ» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих, а с 6 июня перешел на четырехдневную рабочую неделю.

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных