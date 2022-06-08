«АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя

Ранее «АвтоВАЗ» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих. С 6 июня «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. В интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что компания договорилась о поставках комплектующих из Китая, но не может получить их из-за локдауна в стране. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов Москве обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».