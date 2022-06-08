«АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя
«8 июня 2022 г. «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. LADA Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в новую комплектацию добавили оборудование, которое ранее было только в более дорогих комплектациях. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость автомобиля объявят в ближайшее время, уточнили в компании.
Ранее «АвтоВАЗ» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих. С 6 июня «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. В интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что компания договорилась о поставках комплектующих из Китая, но не может получить их из-за локдауна в стране. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов Москве обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».