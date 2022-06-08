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«АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя

Ведомости

«АвтоВАЗ» 8 июня возобновил производство автомобилей, были выпущены первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией, говорится на сайте компании.

«8 июня 2022 г. «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. LADA Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в новую комплектацию добавили оборудование, которое ранее было только в более дорогих комплектациях. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость автомобиля объявят в ближайшее время, уточнили в компании.

Ранее «АвтоВАЗ» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих. С 6 июня «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. В интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что компания договорилась о поставках комплектующих из Китая, но не может получить их из-за локдауна в стране. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов Москве обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных