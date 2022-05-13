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«Автоваз» не может получить комплектующие из Китая из-за локдауна

Ведомости

«Автоваз» договорился о поставках комплектующих из Китая, однако из-за введенного в КНР локдауна товары не могут доставить вовремя, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Поставщики найдены, как я и говорил, более того, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих», — заявил Азаров. Он пояснил, что сроки поставки комплектующих будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах Китая, и выразил надежду, что поставки скоро будут выполнены.

Ранее сегодня «Автоваз» сообщил об уходе в простой с 16 по 20 мая из-за отсутствия комплектующих. Ранее простой на предприятии вводили несколько раз, в том числе с 11 по 13 мая и с 4 по 6 мая. С 6 июня «Автоваз» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных