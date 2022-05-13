«Автоваз» не может получить комплектующие из Китая из-за локдауна
«Поставщики найдены, как я и говорил, более того, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих», — заявил Азаров. Он пояснил, что сроки поставки комплектующих будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах Китая, и выразил надежду, что поставки скоро будут выполнены.
Ранее сегодня «Автоваз» сообщил об уходе в простой с 16 по 20 мая из-за отсутствия комплектующих. Ранее простой на предприятии вводили несколько раз, в том числе с 11 по 13 мая и с 4 по 6 мая. С 6 июня «Автоваз» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов.