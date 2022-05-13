«Автоваз» не может получить комплектующие из Китая из-за локдауна

«Поставщики найдены, как я и говорил, более того, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих», — заявил Азаров. Он пояснил, что сроки поставки комплектующих будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах Китая, и выразил надежду, что поставки скоро будут выполнены.