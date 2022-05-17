Мантуров заявил об обязательстве Renault помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу»
Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на брифинге.
«Компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа"», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).
17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Федеральная антимонопольная служба одобрила обе сделки. Город получит 100% акций завода, а НАМИ – 67,69% акций «АвтоВАЗа». Остальная доля останется в собственности «Ростеха». Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в ведомстве.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.