Мантуров заявил об обязательстве Renault помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу»

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Федеральная антимонопольная служба одобрила обе сделки. Город получит 100% акций завода, а НАМИ – 67,69% акций «АвтоВАЗа». Остальная доля останется в собственности «Ростеха». Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в ведомстве.