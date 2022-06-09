«Автоваз» снова отправит часть сотрудников в простой

В режим простоя отправят сотрудников, которые заняты производством автомобилей семейства на платформе ВО и Niva; не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию и обеспечению работоспособности оборудования, а также сотрудников, которые не проходят обучение. Им дадут компенсацию в две трети зарплаты.