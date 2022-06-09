«Автоваз» снова отправит часть сотрудников в простой
В режим простоя отправят сотрудников, которые заняты производством автомобилей семейства на платформе ВО и Niva; не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию и обеспечению работоспособности оборудования, а также сотрудников, которые не проходят обучение. Им дадут компенсацию в две трети зарплаты.
Ранее «АвтоВАЗ» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих, а с 6 июня перешел на четырехдневную рабочую неделю.
8 июня компания заявила о возобновлении производства автомобилей: на заводе выпустили первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией комплектующих. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость автомобиля объявят в ближайшее время, уточнили в компании.