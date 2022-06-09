Газета
Бизнес

«Автоваз» снова отправит часть сотрудников в простой

Ведомости

Концерн «Автоваз» отправит часть сотрудников в простой с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих, сообщил профсоюз компании «ВКонтакте». 

В режим простоя отправят сотрудников, которые заняты производством автомобилей семейства на платформе ВО и Niva; не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию и обеспечению работоспособности оборудования, а также сотрудников, которые не проходят обучение. Им дадут компенсацию в две трети зарплаты.

Ранее «АвтоВАЗ» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих, а с 6 июня перешел на четырехдневную рабочую неделю. 

8 июня компания заявила о возобновлении производства автомобилей: на заводе выпустили первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией комплектующих. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость автомобиля объявят в ближайшее время, уточнили в компании.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных