Продажи новых легковых и коммерческих машин в мае сократились на 84%

Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин, Kia – на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук. На четвертую строчку топа продаж поднялась «Группа ГАЗ», но и ее продажи снизились – на 57% до 1890 машин. Снижение продаж Renault, уходящей с рынка, составило 86% до 1789 авто. На шестой строчке оказался УАЗ, показав снижение на 41% до 1302 единиц техники. На этом шорт–лист тех, кто реализовал в мае более 1000 автомобилей, заканчивается.