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Авто

Продажи новых легковых и коммерческих машин в мае сократились на 84%

Рынок идет по худшему из предполагаемых сценариев развития
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае обновили антирекорд предыдущего месяца, достигнув 24 268 единиц проданной техники, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 83,5% меньше, чем в мае прошлого года. За первые пять месяцев 2022 г. рынок сократился на 52% до 663 312 машин. 

Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин, Kia – на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук. На четвертую строчку топа продаж поднялась «Группа ГАЗ», но и ее продажи снизились – на 57% до 1890 машин. Снижение продаж Renault, уходящей с рынка, составило 86% до 1789 авто. На шестой строчке оказался УАЗ, показав снижение на 41% до 1302 единиц техники. На этом шорт–лист тех, кто реализовал в мае более 1000 автомобилей, заканчивается.

В модельном разрезе лидерство сохранила продукция «АвтоВАЗа». На первом месте по итогам мая Lada Granta с результатом в 2305 проданных машин (–10 524 штук), на втором – Lada Vesta, 1538 машин (–8512), на третьем – Kia Rio, которая разошлась тиражом 1202 единицы (–5480), далее – Hyundai Creta со 1197 авто (–4520). И на пятом месте – Lada Niva с итогом в 1102 проданных машины (–5067). При этом «АвтоВАЗ» большую часть мая находился в простое, постепенно возобновляя сборку машин с 3 июня.

«Выкуп автомобилей с улицы сейчас спасение для дилера»

Генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказывает о том, как выжить автодилеру в кризис

По прогнозам ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), продажи новых автомобилей в 2022 г. рухнут не менее чем в два раза («Ведомости» писали об этом 21 апреля). В прошлом году в России было продано 1,67 млн новых легковых машин и LCV, свидетельствуют данные АЕБ.

В существующих условиях количество автодилеров в России сократится к концу года вдвое, рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова. По ее словам, это самый оптимистичный сценарий, потому что падение может быть гораздо сильнее. 

По данным аналитического агентства «Автостат» и РоАД, на апрель 2022 г. в России было 3203 автодилерские компании. Таким образом, авторитейл к концу года может недосчитаться около 1600 предприятий.

Автодилеров к концу года в России может остаться вдвое меньше

Некоторые компании уже выставлены на продажу, но не ясно, кто их купит

Представитель РоАД отмечал остановку производств и уход автоконцернов, барьеры по двойному НДС для юрлиц, перепродающих подержанные машины, дефицит запчастей и другие проблемы сегмента, которые не все игроки рынка смогут выдержать. 

«Автостат» в начале апреля выпустил прогноз, по которому продажи новых легковых автомобилей в России (без учета легких коммерческих) в 2022 г. снизятся на 35–70% в зависимости от того, какой сценарий будет реализован. Пессимистичный сценарий предполагает падение рынка на 70% до 470 000 шт., базовый – на 50% до 750 000 автомобилей, оптимистичный – на 35% до 980 000 машин («Ведомости» писали об этих прогнозах 7 апреля).

Пока рынок идет по худшему из обрисованных сценариев, констатирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Такой прогноз учитывал хорошие продажи в первые три месяца, а затем резкое снижение рынка и восстановление отгрузок во второй половине года от «АвтоВАЗа», китайских и корейских брендов, пояснил эксперт. Пока есть надежда, что некоторые цепочки поставок комплектующих могут быть налажены, считает Удалов. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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