«АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск Lada Granta 8 июня
«На "АвтоВАЗе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе также заявили, что уже возобновлена работа других подразделений, в том числе штамповочного производства, производства двигателей, шасси, которые обеспечивают выпуск данной модели.
«Ведомости» ранее писали, что первой моделью «АвтоВАЗа», которая будет выпущена после простоя, станет Lada Granta в упрощенной версии. Их поступление в салоны ожидается во второй половине июня. По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, полагает он.
Новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода ранее сообщил, что выпуск машин возобновится «буквально в начале следующего месяца». По словам Соколова, «АвтоВАЗ» должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса, компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.