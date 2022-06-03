«АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск Lada Granta 8 июня

«Ведомости» ранее писали, что первой моделью «АвтоВАЗа», которая будет выпущена после простоя, станет Lada Granta в упрощенной версии. Их поступление в салоны ожидается во второй половине июня. По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, полагает он.