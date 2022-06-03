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«АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск Lada Granta 8 июня

Ведомости

«АвтоВАЗ» планирует возобновить сборку автомобилей Lada Granta 8 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

«На "АвтоВАЗе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что уже возобновлена работа других подразделений, в том числе штамповочного производства, производства двигателей, шасси, которые обеспечивают выпуск данной модели.

«Ведомости» ранее писали, что первой моделью «АвтоВАЗа», которая будет выпущена после простоя, станет Lada Granta в упрощенной версии. Их поступление в салоны ожидается во второй половине июня. По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, полагает он. 

Новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода ранее сообщил, что выпуск машин возобновится «буквально в начале следующего месяца». По словам Соколова, «АвтоВАЗ» должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса, компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.

Ранее по теме: Упрощенная версия Lada Granta появится у дилеров во второй половине июня
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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