Mercedes продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Другой собеседник допускает, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени. По такой схеме в этом году Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа», передав свои 67,7% предприятия подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Предусмотрен опцион на обратный выкуп активов и у японской Nissan, которая в рамках ухода из России продаст свой завод в Санкт-Петербурге тому же НАМИ за 1 евро.