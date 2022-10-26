Mercedes продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом»Предприятие выпускало премиальные немецкие машины всего три года
«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» («дочка» немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из них, сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября.
Другой собеседник допускает, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени. По такой схеме в этом году Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа», передав свои 67,7% предприятия подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Предусмотрен опцион на обратный выкуп активов и у японской Nissan, которая в рамках ухода из России продаст свой завод в Санкт-Петербурге тому же НАМИ за 1 евро.
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что договор о продаже завода был подписан на прошлой неделе. «Серьезным кандидатом был также [автодилер] «Авилон», – отмечает он. «Ведомости» направили вопросы в «Авилон», российский офис Mercedes-Benz и Минпромторг России.
Mercedes запустил завод, расположенный в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья), 3 апреля 2019 г. На открытии побывал президент РФ Владимир Путин и председатель правления Daimler Дитер Цетше. Строить производственную площадку начали двумя годами ранее в рамках подписанного немецкой компанией специнвестконтракта. Заявленный объем вложений составил не менее 15 млрд руб. Завод рассчитан на выпуск 25 000–30 000 премиальных иномарок в год. Первой моделью, вставшей на конвейер в Подмосковье, стал Mercedes E-klasse.
Немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию в самом начале марта 2022 г. на фоне СВО на Украине. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Mercedes в 2021 г. в России выросли на 11% до 43 011 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
Mercedes в России
«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» (МБМР) – 100%-ное дочернее предприятие немецкой Mercedes-Benz AG, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Соответствующее изменение было сделано в ЕГРЮЛ лишь 15 сентября 2022 г. До этого немецкой компании принадлежало 80% МБМР, остальные 20% были у «Даймлер Камаз рус» (СП Daimler и «Камаза»), которая до начала СВО выпускала грузовики Mercedes в Набережных Челнах. В 2021 г. МБМР заработала 265,4 млн руб. чистой прибыли при выручке в 6,88 млрд руб. Чистые активы компании на конец года оценивали в 1,94 млрд руб., персонал – 988 человек.
В январе – сентябре 2022 г. было продано 9093 автомобиля этого бренда, что в 3,7 раза меньше, чем в тот же период прошлого года.
Первым о желании Mercedes продать завод в Подмосковье сообщал «Коммерсантъ» в конце августа. Тогда ряд собеседников издания указывали на возможность покупки предприятия «Автодомом». Месяцем ранее сообщалось, что «Мерседес-Бенц рус» хочет продать также и имущество своего дистрибутора в России – здание в подмосковной деревне Вешки, где находятся офисные площади и сервис.
Управляющий партнер NF Group (бывшая Knight Frank Russia) Алексей Новиков оценивает стоимость земли и здания завода без учета бизнеса в пределах 4 млрд руб. Он обращает внимание на то, что это самое современное автомобильное предприятие с технологичным оборудованием, расположенное ближе, чем другие подобные объекты, к Москве – крупнейшему рынку сбыта.
Стоимость объекта без учета оборудования и технологий составляет не менее 7,5 млрд руб., считает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.
Актив оценить сложно, так как многое будет зависеть от того, какие условия будут прописаны в договоре между сторонами, говорит автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, «Автодому» нужно искать индустриального партнера, поскольку вряд ли дилер получит возможность выпускать модельный ряд Mercedes. «Тут взор прежде всего устремляется на Китай, хотя теоретически есть и другие страны, например Индия», – добавил Беспалов.
Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский в конце 2021 г. говорил о намерениях развития компании не только в продажах автомобилей. Среди ближайших проектов топ-менеджер называл организацию промышленной сборки машин.