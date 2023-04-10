«ГАЗ» подал иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Кроме того, немецкое издание Spiegel писало, что австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ, предложил в начале 2023 г. российским властям проект по выпуску автомобилей на бывшей площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде и на заводе в Калуге. Проект предполагает выпуск не менее 270 000 машин в год на обеих площадках и поможет создать 12 000 рабочих мест. Оценочный объем инвестиций составляет 60 млрд руб. По данным немецкого издания, Вольф предложил возобновить производство во второй половине 2023 г.