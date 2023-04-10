«ГАЗ» подал иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

«ГАЗ» подал иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублейСумма новых требований выросла почти в два раза – до 28,4 млрд рублей
В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск от «Горьковского автозавода» («ГАЗ») к немецкому автоконцерну Volkswagen на 28,4 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Уточняется, что иск поступил в суд 7 апреля 2023 г. Подробностей в материалах дела нет.
В группе ГАЗ от комментариев отказались, а представитель Volkswagen отметил, что «для начала необходимо узнать суть исковых требований».
Российский автопроизводитель уже обращался с иском к Volkswagen в середине марта этого года. Тогда группа ГАЗ потребовала от немецкого партнера возместить 15,6 млрд руб. из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Это соглашение было расторгнуто в августе 2022 г. – на три года раньше срока – из-за вступления в силу санкций минфина США против российской компании.
Кроме того, ГАЗ в марте попросил арбитраж наложить обеспечительные меры, в частности арестовать 100% долей в «Фольксваген груп рус» (ФГР), принадлежащих юрлицам группы Volkswagen, а также недвижимость и производственное оборудование, принадлежащего ФГР. Это требование было удовлетворено судом.
Также арбитражный суд запретил ФНС проводить какие-либо регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР.
Уточнялось, что наложение обеспечительных мер было необходимо, чтобы не допустить ухода Volkswagen из России до момента, когда проблема будет разрешена. Немецкий автоконцерн искал покупателя на российские активы с середины прошлого года. В начале 2023 г. основными претендентами на них стали автодилерский холдинг «Авилон» и АФК «Система», причем дилер рассматривался как приоритетный вариант («Ведомости» писали об этом 1 марта).
Завод Volkswagen под Калугой выпускает машины с 2007 г., его мощность – 225 000 автомобилей в год. С 2015 г. там же работает завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год). До простоя, который длится с марта 2022 г., на калужской площадке выпускали компактные легковые машины Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.
Мартовский иск группы ГАЗ предположительно был подан для остановки процесса продажи калужской площадки Volkswagen, говорили три источника «Ведомостей», знакомых с этим делом.
Но 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство «Фольксваген груп рус» и отменил арест на объекты недвижимого имущества, в том числе на завод в Калуге, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество компании в РФ. Позднее «Коммерсантъ» писал, что «Авилон» сохраняет интерес к покупке завода, на котором может быть налажен выпуск китайских автомобилей Chery.
Кроме того, немецкое издание Spiegel писало, что австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ, предложил в начале 2023 г. российским властям проект по выпуску автомобилей на бывшей площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде и на заводе в Калуге. Проект предполагает выпуск не менее 270 000 машин в год на обеих площадках и поможет создать 12 000 рабочих мест. Оценочный объем инвестиций составляет 60 млрд руб. По данным немецкого издания, Вольф предложил возобновить производство во второй половине 2023 г.
Источники «Ведомостей» предполагали, что Вольф мог претендовать на активы ФГР в России наравне с «Авилоном» и АФК «Система». Но что именно бизнесмен мог делать с этими активами в случае их приобретения, собеседникам не было известно.
Пока отсутствует минимальная информация о втором иске ГАЗа к Volkswagen, оценить его перспективы не представляется возможным, говорит адвокат Forward Legal Евгений Зубков. Он предполагает, что больше информации по делу появится ближе к 14 апреля, когда суд разрешит вопрос о принятии исковых требований и примет соответствующее определение.
Учитывая, что сумма нового иска почти в два раза выше, чем предыдущего, можно предположить, что требования вытекают из некоего другого контракта (или контрактов) между ГАЗом и Volkswagen, который также пострадал от санкций и принес российской компании еще больший убыток, предполагает Зубков. По его словам, суды в целом «довольно благосклонно» относятся к российским компаниям, пострадавшим от санкций.
За активы Volkswagen в России идет очевидная борьба, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. При этом в сложившейся ситуации, по его словам, вес группы ГАЗ намного больше, чем другого потенциального претендента «Авилона».