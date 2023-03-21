Иск группы ГАЗ остановит продажу завода Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области 17 марта 2023 г. арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Об этом говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 16 марта из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.