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Иск группы ГАЗ остановит продажу завода Volkswagen в России

Теперь для выхода из актива немцам придется идти на переговоры, считают эксперты
Денис Ильюшенков
Андрей Махонин / Ведомости

Арбитражный суд Нижегородской области 17 марта 2023 г. арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Об этом говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 16 марта из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

В исковом заявлении группа ГАЗ потребовала обеспечительных мер, в частности ареста 100% долей в «Фольксваген груп рус» (ФГР), принадлежащих юрлицам группы Volkswagen, а также недвижимости и производственного оборудования, принадлежащего ФГР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных