Работа бывшего завода Volkswagen в Калуге возобновилась

Volkswagen решил приостановить производство на своих заводах в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. В мае того же года Volkswagen сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-Финанс» (владеет дилером «Авилон»). Дилер приобрел все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование».