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Работа бывшего завода Volkswagen в Калуге возобновилась

Ведомости

На бывшем заводе Volkswagen (ныне – ООО «АГР») в Калуге снова запущено серийное производство автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Там уже началось производство [автомобилей], насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их [ ООО "АГР"] потенциальными партнерами», – сказал Алиханов (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня сообщалось, что ООО «АГР» планирует перезапустить производство с 1 августа.

Volkswagen решил приостановить производство на своих заводах в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. В мае того же года Volkswagen сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-Финанс» (владеет дилером «Авилон»). Дилер приобрел все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование».

В июне 2023 г. бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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