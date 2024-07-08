Работа бывшего завода Volkswagen в Калуге возобновилась
На бывшем заводе Volkswagen (ныне – ООО «АГР») в Калуге снова запущено серийное производство автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«Там уже началось производство [автомобилей], насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их [ ООО "АГР"] потенциальными партнерами», – сказал Алиханов (цитата по «РИА Новости»).
Volkswagen решил приостановить производство на своих заводах в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. В мае того же года Volkswagen сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-Финанс» (владеет дилером «Авилон»). Дилер приобрел все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование».
В июне 2023 г. бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group.