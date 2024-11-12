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«Коммерсантъ»: почти четверть водителей берут авто в долгую аренду

Ведомости

В ноябре этого года доля россиян с водительскими правами, которые арендуют авто на срок от одних суток, достигла 25%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос компании TopCar. В нем приняли участие 2500 респондентов.

В 2023 г. доля таких водителей не превышала 18%. По результатам последнего опроса средний срок аренды автомобиля составил два – три дня. С туристической целью арендованное авто используют 64% опрошенных, для работы и деловых поездок – 15% респондентов. 10% опрошенных сообщили, что пользуются арендой машины для разнообразия, а в 8% сказали, что берут автомобиль для повышения имиджа.

Как отмечает «Коммерсантъ», за январь – сентябрь 2024 г. число поездок с долгосрочной арендой в сервисе каршеринга «Делимобиль» выросло на 50% год к году. В «Ситидрайве» сообщили, что за январь – октябрь 2024 г. количество поездок по пакетным тарифам в Санкт-Петербурге увеличилось более чем на 10%, а в других городах, где действует сервис, – до 5%.

В TopCar пояснили, что причина роста интереса россиян к долгосрочной аренде – сложная ситуация на авторынке. Согласно результатам проведенного опроса, около 35% респондентов сообщили, что вынуждены были отказаться от покупки машины, хотя ранее планировали это.

В октябре «Ведомости» писали, что Москва является одним из лидеров по развитию каршеринга в России. Сервис периодически используют 47% автомобилистов. По данным, которые приводит департамент транспорта Москвы за 2024 г., в столице доступно более 38 000 автомобилей от различных сервисов. В среднем один автомобиль каршеринга арендуют 5–6 раз в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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