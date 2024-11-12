«Коммерсантъ»: почти четверть водителей берут авто в долгую аренду

Как отмечает «Коммерсантъ», за январь – сентябрь 2024 г. число поездок с долгосрочной арендой в сервисе каршеринга «Делимобиль» выросло на 50% год к году. В «Ситидрайве» сообщили, что за январь – октябрь 2024 г. количество поездок по пакетным тарифам в Санкт-Петербурге увеличилось более чем на 10%, а в других городах, где действует сервис, – до 5%.