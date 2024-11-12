«Коммерсантъ»: почти четверть водителей берут авто в долгую аренду
В ноябре этого года доля россиян с водительскими правами, которые арендуют авто на срок от одних суток, достигла 25%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос компании TopCar. В нем приняли участие 2500 респондентов.
В 2023 г. доля таких водителей не превышала 18%. По результатам последнего опроса средний срок аренды автомобиля составил два – три дня. С туристической целью арендованное авто используют 64% опрошенных, для работы и деловых поездок – 15% респондентов. 10% опрошенных сообщили, что пользуются арендой машины для разнообразия, а в 8% сказали, что берут автомобиль для повышения имиджа.
Как отмечает «Коммерсантъ», за январь – сентябрь 2024 г. число поездок с долгосрочной арендой в сервисе каршеринга «Делимобиль» выросло на 50% год к году. В «Ситидрайве» сообщили, что за январь – октябрь 2024 г. количество поездок по пакетным тарифам в Санкт-Петербурге увеличилось более чем на 10%, а в других городах, где действует сервис, – до 5%.
В TopCar пояснили, что причина роста интереса россиян к долгосрочной аренде – сложная ситуация на авторынке. Согласно результатам проведенного опроса, около 35% респондентов сообщили, что вынуждены были отказаться от покупки машины, хотя ранее планировали это.
В октябре «Ведомости» писали, что Москва является одним из лидеров по развитию каршеринга в России. Сервис периодически используют 47% автомобилистов. По данным, которые приводит департамент транспорта Москвы за 2024 г., в столице доступно более 38 000 автомобилей от различных сервисов. В среднем один автомобиль каршеринга арендуют 5–6 раз в сутки.