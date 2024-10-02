Каршеринг: что это такое, правила пользования, плюсы и минусыОсновная информация про сервисы краткосрочной аренды авто
Каршеринг – вид аренды автомобиля на короткий срок, преимущественно с поминутной тарификацией. Подобная услуга впервые появилась в 1948 г. в Цюрихе и с тех пор стала популярным решением для жителей больших городов, которые не хотят тратиться на покупку и содержание собственного транспорта.
Кстати, в 1956 г. в СССР был запущен аналог каршеринга – тогда на базе столичного автопарка №12, который в основном состоял из «Москвичей», открылся «Прокат автомобиля без шофера». Но водители часто попадали в ДТП, следить за состоянием транспорта становилось все сложнее. В 1974 г. он прекратил существование.
История каршеринга в современной России началась в 2012 г., когда в Москве появился «Anytime» – первый оператор, предоставляющий услуги краткосрочной аренды авто. С тех пор каршеринговые сервисы стали активно развиваться и открываться по всей стране. Они предлагают различные тарифы и условия проката.
Популярные каршеринги в России
Наиболее популярные сервисы каршеринга в России:
«Делимобиль». Один из первых и самых крупных каршерингов в России, доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Согласно отчету компании, чистая прибыль в 2023 г. составила 1,9 млрд руб., что на 33% больше, чем в 2022 г. Размер автопарка на конец 2023 г. – 26 641 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с 2022 г. Общее количество зарегистрированных пользователей сервиса на конец 2023 г. достигло 9,6 млн, число регистраций выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.
«Сити Драйв». Предоставляет услуги в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Согласным данным портала «Трушеринг», GMV основного направления бизнеса по итогам 2023 г. вырос более чем на 66% по сравнению с предыдущим годом и достиг 13 млрд руб. Автопарк сервиса насчитывал около 15 000 транспортных средств. Количество поездок увеличилось в 1,5 раза и превысило цифру 25 млн.
«BelkaCar». Доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодарском крае и Калининграде. Согласно отчету компании, выручка АО «Каршеринг», оказывающего услуги под брендом «BеlkaCar», в 2023 г. составила 5,29 млрд руб., что на 22,5% превышает показатель 2022 г. В сервисе зарегистрировано 1,7 млн человек. В его автопарке – 5 000 машин. По данным компании, за шесть лет работы этот показатель вырос в 50 раз.
Развитие каршеринга в Москве
Москва является одним из лидеров по развитию каршеринга в России. Сервис периодически используют 47% автомобилистов. По данным, которые приводит Департамент транспорта Москвы за 2024 г., в столице доступно более 38 000 автомобилей от различных сервисов. В среднем один автомобиль каршеринга арендуют 5-6 раз в сутки. Услуга активно используется жителями Москвы именно для поездок по городу.
Рост популярности каршеринга обусловлен введением платной парковки в центральных районах Москвы. В настоящий момент максимальный тариф на улицах столицы составляет 800 руб. в час. Чаще всего водители ездят на арендных автомобилях в аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», к метро Маяковская, ТЦ «Авиапарк» и метро Котельники.
С 2018 г. каршеринговые компании получили 1,2 млрд руб. субсидий на обновление автопарка, на которые закупили 54 000 новых машин. Также для операторов каршеринга действует 50%-ная скидка на продление парковочных разрешений.
Тренды каршеринга в 2024-2025 годах
По прогнозам экспертов Б1, рынок услуг каршеринга в России будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% и к 2028 г. может достичь 235 млрд. руб. В 2023 г. Москва стала лидером по размеру каршеринг-автопарка в мире, на третий квартал 2023 г. он составлял около 29 000 авто, в то время, как в Токио достиг лишь 25 000 единиц, в Пекине 17 000 штук. Эксперты отмечают, что автопарк российского каршеринга за следующие пять лет может удвоиться – с текущих 68 000 авто до 136 000.
Одним из грядущих трендов может стать расширение географии каршеринговых сервисов. Сейчас операторы работают лишь в 10 городах России. Также можно ожидать внедрения технологий, направленных на повышение безопасности пользователей каршеринговых сервисов. Например, некоторые операторы уже внедряют сбор биометрических данных, системы распознавания лиц и голоса для идентификации пользователей, а также приложения, позволяющие открывать и запускать автомобиль со смартфона.
Биометрия успешно используется в каршеринге Китая, где действует автоматизированная служба аренды автомобилей с распознаванием лиц на основе блокчейна. Начать прокат автомобиля можно прямо со смартфона с помощью приложения платежной системы Alipay. Американские разработчики работают над созданием технологических решений, которые с помощью «умных» камер проводят мониторинг состояния водителя, оценивая его внимательность и концентрацию.
Схожие технологии уже несколько лет внедряет Яндекс.Такси: летом 2024 г. сервис анонсировал новую систему контроля за водителями, которая фиксирует опасные маневры на дороге, а ранее он начал мониторинг усталости водителя.
Условия использования каршеринга
Чтобы воспользоваться каршерингом, необходимо соответствовать определенным требованиям.
Во-первых, у пользователя должны быть водительские права соответствующей категории. Во-вторых, какие-то каршеринговые сервисы дают возможность арендовать авто сразу после получения прав с 18 лет, а некоторые устанавливают возрастные ограничения, от 21 года – 23 лет, или требования к стажу вождения. Например, для доступа к аренде автомобилей премиальных брендов оператор каршеринга Яндекс. Драйв в числе прочих условий, установил ограничения – водитель должен быть не моложе 26 лет и иметь стаж вождения не менее 6 лет.
Как пользоваться каршерингом
Чтобы взять авто в аренду, необходимо:
зарегистрироваться на сайте или в приложении оператора и создать учетную запись;
прикрепить документы, подтверждающие личность: паспорт или водительское удостоверение;
привязать банковскую карту;
на сайте или в приложении сервиса выбрать и забронировать нужный автомобиль.
Как правило, открывается и заводится транспортное средство через приложение. Свободное перемещение доступно в рамках зоны действия сервиса согласно тарифам компании.
По окончании поездки нужно припарковаться в разрешенной зоне и завершить аренду через приложение. Деньги автоматически спишутся с карты.
Стоимость каршеринга
Стоимость каршеринга зависит от нескольких факторов, включая тариф, выбранный пользователем, продолжительность аренды и модель автомобиля.
Тарифы каршеринговых сервисов обычно включают в себя фиксированную плату за минуту или час аренды, также в них может учитываться километраж пробега за день, спрос на услуги сервиса в настоящее время и даже рейтинг пользователя сервиса. Некоторые операторы предлагают суточные тарифы, которые могут быть выгоднее для долгосрочной аренды.
Минимальная стоимость поездки за минуту у московских операторов:
«Сити Драйв» – 9,17 руб.;
«BelkaCar» – от 8,5 руб.;
в «Делимобиле» и «Яндекс Драйв» стоимость каждого тарифа зависит от текущего спроса на автомобили в конкретном районе, загруженности городского трафика и других условий.
Тарифы каршеринга также могут варьироваться в зависимости от города. Например, стоимость минуты поездки в Краснодарском крае может быть выше, чем в Москве, из-за более высоких цен на топливо или обслуживания автомобилей.
Каршеринг: плюсы и минусы
Каршеринг имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным прокатом:
арендовать автомобиль можно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в шаговой доступности;
бронирование, аренда и возврат машины автоматизированы;
авто могут быть арендованы – по минутам, часам или дням;
безопасность на более высоком уровнем, т.к. всем клиентам необходимо пройти регистрацию в приложении и получить предварительное одобрение для пользования сервисом;
страховка, городская парковка и бензин обычно входят в стоимость аренды.
Поездка на каршеринге обходится дешевле, чем содержание личного транспортного средства, зачастую стоит дешевле, чем поездка на такси, при это позволяя позволит сэкономить существенную сумму денег на оплату парковки в Москве и крупных городах России.
Среди недостатков каршеринга пользователи выделяют:
недостаточное количество свободных автомобилей;
ненадлежащее состояние машины – наличие технических неисправностей;
отсутствие омывающей жидкости;
грязный салон;
штрафы за курение;
в числе основных минусов – необходимость тщательного осмотра автомобиля перед и после аренды на предмет обнаружения всевозможных сколов, царапин, мусора, иного ущерба, оставленного предыдущим арендатором.
За порчу имущества или ненадлежащее использование арендованного автомобиля операторы каршерингов накладывают на пользователей штрафы.
За любое повреждение внешнего вида или оформления автомобиля каршеринговому автомобилю BelkaCar оператором взимается штраф в размере 8 400 руб. за каждую поврежденную деталь. В случае причинения ущерба в результате ДТП, произошедшего по вине пользователя или при обоюдной вине сторон аварии, а также, если установить виновника происшествия невозможно, пользователь сервиса должен выплатить арендодателю штраф в размере 100 000 рублей, в случае если размер ущерба меньше этой суммы, то фактический размер ущерба.
Некоторые компании могут взимать комиссию за оплату штрафов ГИБДД: такое есть, например, в п. 7.6 раздела «Ответственность» в договоре аренды «Делимобиля». Если арендатора оштрафуют за нарушение ПДД, он должен выплатить оператору каршеринга 10% от суммы наложенного штрафа и оплатить сам штраф.
Помимо этого, в некоторых случаях сумма штрафа выставляется как за повторное нарушение. Такое происходит из-за того, что штрафы в данном случае выписываются на автомобиль, а не на конкретного водителя. Если нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД, штраф может оплатить сам водитель, поскольку протокол будет оформлен на его имя, если камера фотовидеофиксации, то штраф сначала оплатит арендодатель, а потом уже спишет его с банковской карты водителя. Если на карте нет средств, долг будет расти. Если денег на карте так и не появится, оператор каршеринга может подать на водителя в суд.
Еще одна проблема связана со взломом и торговлей фальшивыми аккаунтами пользователей каршеринга. Еще в 2018 г. специалисты «Лаборатории Касперского» выявили уязвимости, которые позволяют хакерам взламывать учетные записи пользователей и арендовать машину за счет другого клиента. Ситуация с торговлей такими аккаунтами не решена до сих пор из-за чего аренда авто иногда оказывается доступной для подростков, не имеющих права на управления автомобилем или становится причиной необоснованных претензий сервиса к добропорядочным водителям, например, за ДТП, которое пользователь не совершал, нарушения условий аренды или порчи имущества арендатора.
В числе спорных фактов о плюсах и минусах каршеринга также стоит отметить, что, с одной стороны, сервисы краткосрочной аренды авто способствуют сокращению количества личных автомобилей на дорогах, тем самым снижая уровень пробок и улучшая экологическую ситуацию, с другой стороны, арендованные автомобили тоже создают нагрузку на улично-дорожную сеть города и часто занимают дефицитные парковочные места.