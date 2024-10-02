По прогнозам экспертов Б1, рынок услуг каршеринга в России будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% и к 2028 г. может достичь 235 млрд. руб. В 2023 г. Москва стала лидером по размеру каршеринг-автопарка в мире, на третий квартал 2023 г. он составлял около 29 000 авто, в то время, как в Токио достиг лишь 25 000 единиц, в Пекине 17 000 штук. Эксперты отмечают, что автопарк российского каршеринга за следующие пять лет может удвоиться – с текущих 68 000 авто до 136 000.