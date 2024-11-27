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Запуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2024 году не состоится

Ведомости

В Санкт-Петербурге запуск бывшего автомобильного завода Toyota в 2024 г., как было заявлено ранее, не состоится. Об этом сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике города Алексей Яковлев, передает ТАСС.

До конца года остался всего месяц, что означает «большую долю вероятности» отмены запуска, поясняет Яковлев.

В мае глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что производство автомобилей Aurus запустят на петербургском заводе предположительно до конца 2024 г.

Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось.

Потери Toyota от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации около 1900 сотрудникам при увольнении и обесценение активов, составили примерно $650 млн.

Производственная площадка японского концерна в конце марта 2023 г. была передана подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Тогда ведомство говорило, что прорабатывает возможности для скорейшего возобновления производства на этом заводе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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