Запуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2024 году не состоится
До конца года остался всего месяц, что означает «большую долю вероятности» отмены запуска, поясняет Яковлев.
В мае глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что производство автомобилей Aurus запустят на петербургском заводе предположительно до конца 2024 г.
Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось.
Потери Toyota от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации около 1900 сотрудникам при увольнении и обесценение активов, составили примерно $650 млн.
Производственная площадка японского концерна в конце марта 2023 г. была передана подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Тогда ведомство говорило, что прорабатывает возможности для скорейшего возобновления производства на этом заводе.