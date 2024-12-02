На складах дилеров в России остались сотни нераспроданных автомобилей 2022 года

В начале октября «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК, совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) писали, что в России в январе – сентябре этого года было продано 1,14 млн новых легковых автомобилей, что в 1,6 раза превышает итоги девяти месяцев 2023 г. В сентябре рынок новых легковушек увеличился на треть год к году до 145 490 машин. Но это значение на 1% меньше по сравнению с августом, когда было продано 146 360 автомобилей.