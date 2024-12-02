На складах дилеров в России остались сотни нераспроданных автомобилей 2022 года
На складах российских автодилеров остаются сотни нераспроданных автомобилей 2022 г. выпуска, в их числе 170 машин европейских марок, 150 – китайских и около 60 – корейских. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов.
По данным издания, нераспроданные авто имеют широкий диапазон цен. Стоимость почти всех европейский машин, оставшихся на складах, превышает 7 млн руб., а среди корейских автомобилей нет модели дороже 6 млн. В числе «залежавшихся» также оказались машины, выпущенные четыре года назад.
Специалисты отмечают, что наличие в продаже автомобилей, выпущенных в 2022 г., связано с международными логистическими трудностями и сбоями в цепочке поставок. Кроме того, по словам автоэксперта Юлии Милославской, изменились предпочтения потребителей: наблюдается возросший интерес к новым моделям, электрическим и гибридным технологиям. Она также отметила, что длительное хранение автомобиля может негативно сказаться на состоянии аккумулятора, который может разрядиться или потерять свои рабочие характеристики.
Автоэксперт Иван Волин отметил, что дилеры начали отказываться от значительных скидок на данные автомобили и предпочитают хранить их на складах до момента, когда смогут продать. По его словам, из-за увеличения утильсбора и других ограничительных мер покупатели все равно начнут обращаться к ним.
В начале октября «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК, совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) писали, что в России в январе – сентябре этого года было продано 1,14 млн новых легковых автомобилей, что в 1,6 раза превышает итоги девяти месяцев 2023 г. В сентябре рынок новых легковушек увеличился на треть год к году до 145 490 машин. Но это значение на 1% меньше по сравнению с августом, когда было продано 146 360 автомобилей.