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«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили

Ведомости

Машины нескольких китайских марок автомобилей в настоящее время доступны для покупки для жителей Москвы через онлайн-маркетплейс «Яндекс Маркет», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. Среди доступных марок: Chery, Jaecoo и Omoda.

Как отмечает агентство, это новая категория товаров на маркетплейсе. В следующем году сервис должен стать доступным для жителей других городов. В ближайшее время площадка планирует начать сотрудничество с другими автопроизводителями и дистрибьюторами и расширить ассортимент машин, доступных к заказу.

Чтобы найти авто на площадке необходимо выбрать раздел «Автотовары», покупатель должен будет затем приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Приобретение машины возможно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем – и по предоплате. Как добавили в маркет-плейсе, автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке, за 10 месяцев 2024 г. продажи в категории выросли в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

26 ноября «Ведомости» писали, что Т-банк обновил свое мобильное банковское приложение, добавив туда «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Приложение было обновлено накануне, пользователи различных версий Android начали получать обновления с середины месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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