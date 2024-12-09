«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили

Чтобы найти авто на площадке необходимо выбрать раздел «Автотовары», покупатель должен будет затем приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Приобретение машины возможно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем – и по предоплате. Как добавили в маркет-плейсе, автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке, за 10 месяцев 2024 г. продажи в категории выросли в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.