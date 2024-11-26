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Т-банк запустил «метамаркетплейс» и соцсеть внутри банковского приложения

Но крупные маркетплейсы в новом проекте пока не участвуют
Лиана Липанова
В метамаркетплейс от Т-банка пришли электронные магазины косметики, одежды и обуви/ Максим Стулов / Ведомости

Т-банк обновил свое мобильное банковское приложение, добавив туда «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Приложение на iOS было обновлено 25 ноября, пользователи различных версий Android начали получать обновления с середины месяца.

О том, что Т-банк разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров, «Ведомости» писали в августе 2024 г. Тогда представитель банка уточнял, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», но отрицать работы над новым сервисом онлайн-торговли не стал. Он пообещал, что банк скоро «всех удивит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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