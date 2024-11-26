Т-банк запустил «метамаркетплейс» и соцсеть внутри банковского приложения

О том, что Т-банк разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров, «Ведомости» писали в августе 2024 г. Тогда представитель банка уточнял, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», но отрицать работы над новым сервисом онлайн-торговли не стал. Он пообещал, что банк скоро «всех удивит».