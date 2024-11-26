Т-банк запустил «метамаркетплейс» и соцсеть внутри банковского приложения

Т-банк запустил «метамаркетплейс» и соцсеть внутри банковского приложенияНо крупные маркетплейсы в новом проекте пока не участвуют
Т-банк обновил свое мобильное банковское приложение, добавив туда «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Приложение на iOS было обновлено 25 ноября, пользователи различных версий Android начали получать обновления с середины месяца.
О том, что Т-банк разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров, «Ведомости» писали в августе 2024 г. Тогда представитель банка уточнял, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», но отрицать работы над новым сервисом онлайн-торговли не стал. Он пообещал, что банк скоро «всех удивит».
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